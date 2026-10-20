Arte do anúncio de Franclim Carvalho como técnico do BragaDivulgação / Braga
Ex-Botafogo, Franclim Carvalho é anunciado por clube português
Treinador fechou contrato de uma temporada com o Braga, onde ele já trabalho como membro da comissão técnica de Artur Jorge
Thiago Mendes pede desculpas a torcedores do Vasco por eliminação
Jogador, de 34 anos, é um dos líderes do elenco e lamentou gol sofrido no começo da partida contra o Boca Juniors: 'Nos desconcentrou'
Fluminense provoca Vasco com imagem de final contra Boca: 'Superamos'
Cruz-Maltino foi derrotado por 3 a 1, no Maracanã, e desperdiçou a oportunidade de voltar à final de competição continental após 26 anos
Pumita lamenta gol do Boca no fim da partida: 'Inesperado'
Lateral balançou as redes para o Vasco, mas não conseguiu impedir a eliminação na semifinal da Sul-Americana no Maracanã
Com falha de Léo Jardim, Vasco perde para o Boca e dá adeus à Sula
Cruz-Maltino foi derrotado por 3 a 1, no Maracanã, e desperdiçou a oportunidade de voltar à final de competição continental após 26 anos
Jornal inglês pede desculpas por fake news contra presidente da Fifa
Gianni Infantino vive situação de pressão no cargo, se desculpou na semana passada, mas teve notícias falsas atribuídas a si por publicação
Vascaínos lotam lugar histórico na Gamboa para acompanhar semifinal
Centro Cultural Candinho é berço histórico do Cruz-Maltino, fundado em 1898, e funciona como um espaço de memória, exposições e encontros
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