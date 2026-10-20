Arte do anúncio de Franclim Carvalho como técnico do Braga - Divulgação / Braga

Arte do anúncio de Franclim Carvalho como técnico do BragaDivulgação / Braga

Publicado 20/10/2026 11:27

O ex-técnico do Botafogo, Franclim Carvalho , foi anunciado pelo Braga, da primeira divisão portuguesa, na manhã desta terça-feira (20), com contrato válido até o fim da temporada e opção de renovação de vínculo por mais um ano. Em comunicado, o clube confirmou a escolha pelo novo treinador horas após informar a demissão de Carlos Vicens, que deixou a equipe depois de uma sequência de resultados negativos.

Franclim já é um velho conhecido do torcedor da equipe. Ele integrou a comissão técnica de Artur Jorge nas categorias de base do time, em 2017/18 e 2019/20, e nos profissionais, em 2022/23 e parte da temporada 2023/24. Neste período, o Braga ficou em 3º lugar no Campeonato Português 2022/23, chegando à Liga dos Campeões 2023/24.

Ele permaneceu na comissão de Artur, que assumiu o comando do Botafogo, e fez parte do ano mais vitorioso da história do clube, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores em 2024.

Trajetória como técnico do Botafogo

Depois disso, Franclim deixou o cargo para se tornar técnico e retornou ao Glorioso em 2026. Estreou em abril, contra o Caracas, pela Copa Sul-Americana. O treinador fez uma campanha consistente no torneio internacional e no Campeonato Brasileiro, apesar da eliminação da Copa do Brasil para a Chapecoense.

Até que o Alvinegro sofreu, em 13 de agosto, a maior derrota da temporada: 6 a 1 para o Cienciano, do Peru, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Nem mesmo o argumento da altitude amenizou as duras críticas contra o treinador, que acabou não resistindo e foi demitido após a partida seguinte, que também terminou com resultado negativo, quando perdeu por 1 a 0 para o Vitória.

No total, Franclim fez 22 jogos pelo Botafogo, com 10 vitórias, sete empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 56%.

Nova comissão técnica

O Braga, que está na oitava colocação do Campeonato Português, anunciou, ainda, que a nova comissão técnica será composta por Luís Filipe, Mauro Moderno, Ricardo Matos e Tiago Pires. Eduardo Carvalho e Orlando Silva vão se manter em suas funções. "O SC Braga dá as boas-vindas a Franclim Carvalho e à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos nesta nova etapa ao serviço do Clube", aponta o comunicado.