Grande nome do Jiu-Jitsu, Ricardinho prepara CheckMat na Europa para a World Cup - (Foto: Reprodução)

Grande nome do Jiu-Jitsu, Ricardinho prepara CheckMat na Europa para a World Cup (Foto: Reprodução)

Publicado 20/10/2026 09:00 | Atualizado 20/10/2026 10:48

Referência no mundo inteiro, a CheckMat segue consolidando sua presença no cenário europeu do Jiu-Jitsu, com destaque para o trabalho de unificação das academias na Europa. À frente desse projeto - com base em Portugal -, o faixa-preta Ricardinho Vieira acompanha a evolução da equipe há quase dez anos e agora ajuda na preparação dos atletas para a World Cup da ISBJJA, competição que promete movimentar o calendário português no dia 31 de outubro, em Cascais, e reunir diferentes equipes em busca de grandes resultados.



O trabalho começou quando Ricardinho chegou a Portugal com a família, em 2016, para passar uma temporada e avaliar a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento da CheckMat na Europa. O que seria uma experiência temporária acabou se transformando em um projeto de longo prazo, com o objetivo de aproximar academias que já carregavam a bandeira da equipe, mas atuavam de forma mais individual. Hoje, a CheckMat conta com 10 filiais em Portugal, cerca de 100 na Europa e busca ampliar ainda mais sua estrutura.



“A CheckMat vem crescendo muito na Europa, porém tinha muita individualidade, e eu vim justamente para unificar esse poder da equipe que estava espalhado aqui. E, de nove anos para cá, a CheckMat tem demonstrado muito resultado positivo não só em competições, mas nesse processo de fortalecimento das academias”, afirmou Ricardinho. Segundo ele, os primeiros anos exigiram dedicação constante, com viagens, seminários e visitas presenciais para compartilhar a metodologia da equipe e aproximar os professores.