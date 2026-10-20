Grande nome do Jiu-Jitsu, Ricardinho prepara CheckMat na Europa para a World Cup (Foto: Reprodução)
O trabalho começou quando Ricardinho chegou a Portugal com a família, em 2016, para passar uma temporada e avaliar a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento da CheckMat na Europa. O que seria uma experiência temporária acabou se transformando em um projeto de longo prazo, com o objetivo de aproximar academias que já carregavam a bandeira da equipe, mas atuavam de forma mais individual. Hoje, a CheckMat conta com 10 filiais em Portugal, cerca de 100 na Europa e busca ampliar ainda mais sua estrutura.
“A CheckMat vem crescendo muito na Europa, porém tinha muita individualidade, e eu vim justamente para unificar esse poder da equipe que estava espalhado aqui. E, de nove anos para cá, a CheckMat tem demonstrado muito resultado positivo não só em competições, mas nesse processo de fortalecimento das academias”, afirmou Ricardinho. Segundo ele, os primeiros anos exigiram dedicação constante, com viagens, seminários e visitas presenciais para compartilhar a metodologia da equipe e aproximar os professores.
A construção dessa identidade também passou pela formação de novos líderes. Ricardinho conta que precisou abrir mão de parte do convívio familiar para visitar academias e desenvolver o projeto, até conseguir formar professores alinhados à mesma visão de Jiu-Jitsu. Entre as prioridades atuais estão a elevação do nível técnico, o fortalecimento da base e o desenvolvimento das turmas infantis, além da expansão estrutural. “Hoje somos referência na Europa, vencendo Gi e No-Gi e seguimos crescendo”, destacou.
Nesse processo, o faixa-preta também comemora a presença de competições brasileiras no calendário europeu. Para ele, a atuação da CBJJD no Brasil e da ISBJJA em Portugal contribui para ampliar as oportunidades de atletas e academias, fortalecendo o intercâmbio entre os dois países. “Fico feliz em ver as competições tradicionais do Rio de Janeiro ganhando espaço aqui na Europa através da CBJJD, que faz um grande trabalho no Brasil, e da ISBJJA. O Jiu-Jitsu segue crescendo e esse trabalho é fundamental nesse processo”, avaliou.
A próxima meta da CheckMat será a World Cup da ISBJJA, marcada para o dia 31 de outubro, no Pavilhão de Alcabideche, em Cascais, e válida pelo Circuito Nacional Português 2026. Ricardinho espera que a competição impulsione ainda mais o cenário local. “A World Cup vai movimentar bastante o cenário português, que cresce a cada ano, além da valorização que a ISBJJA dá através dos valores de inscrição, premiação e outros atrativos. Acredito que será um evento que vai agitar Portugal e a CheckMat está pronta para brigar por títulos”, encerrou o gestor.
Com inscrições abertas até 24 de outubro no site www.isbjja.com e preços especiais, a World Cup da ISBJJA entra na reta final de preparação e oferece a atletas e equipes a oportunidade de disputar uma competição internacional em Portugal. Para Ricardinho e a CheckMat, o evento representa mais um passo na consolidação do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, com a meta de transformar a força da rede de academias em resultados nos tatames.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.