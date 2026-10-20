Troféu do GP de São Paulo da Fórmula 1 - Divulgação / GP de São Paulo

Troféu do GP de São Paulo da Fórmula 1Divulgação / GP de São Paulo

Publicado 20/10/2026 14:20





O design apresenta cinco tubos que se unem em um único contorno, formando curvas que remetem ao traçado de Interlagos e à trajetória do automobilismo nacional. Na extremidade superior, o troféu reproduz a silhueta da famosa curva "S do Senna". Observada de outro ângulo, a peça lembra uma bandeira tremulando, em referência à bandeirada que encerra uma corrida. GP de São Paulo de Fórmula 1 revelou, nesta terça-feira (20), o troféu que será entregue aos pilotos no pódio de Interlagos, em novembro. Feita de titânio, a peça foi inspirada nos coletores de escapamento dos motores V10, conhecidos pelo ronco marcante que fez história na categoria, e reúne referências ao automobilismo, à música brasileira e à cidade de São Paulo.O design apresenta cinco tubos que se unem em um único contorno, formando curvas que remetem ao traçado de Interlagos e à trajetória do automobilismo nacional. Na extremidade superior, o troféu reproduz a silhueta da famosa curva "S do Senna". Observada de outro ângulo, a peça lembra uma bandeira tremulando, em referência à bandeirada que encerra uma corrida.

As formas também remetem à música. Os cinco tubos representam tanto os coletores de escapamento de um motor quanto as cinco linhas de uma partitura musical. Dependendo do ângulo, as curvas formam uma figura semelhante a uma colcheia, nota musical que simboliza a ligação entre o som dos motores e a riqueza da música brasileira.



Outro detalhe aparece quando o troféu é observado de frente: o contorno da peça sugere o mapa do Brasil, incluindo a silhueta da costa. Já na base, as formas reproduzem as zebras encontradas nas pistas de corrida.



Um dos responsáveis pelo projeto, o designer Fábio Castellotti explicou como os diferentes ângulos revelam elementos ligados ao circuito paulista.