Rubens Barrichello segue em atividade no automobilismo, correndo na Stock CarDivulgação / ALE Combustíveis
Barrichello anuncia 'última volta' de Fórmula 1 no GP de São Paulo
Experiente piloto brasileiro conduzirá carro da Williams em ação na pista de Interlagos antes da largada para a etapa brasileira
A carreira de Rubens Barrichello na Fórmula 1
Brasil permanece em sétimo em ranking da Fifa de futebol feminino
Espanha lidera e amplia vantagem sobre os Estados Unidos, enquanto a Dinamarca é a grande novidade no top 10 da lista da entidade
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Fluminense vive situação inédita em missão difícil na Libertadores
Tricolor precisará virar confronto após perder no Maracanã e terá de superar retrospecto ruim como visitante em mata-mata do torneio
Mourinho confirma Vini Jr no time e avisa: 'Você conquista seu lugar'
Atacante do Real Madrid não vive boa fase, mas ainda tem a confiança do técnico português, apesar de não ser considerado intocável
Bruno Henrique ou Pedro? Os números podem decidir a vaga no Flamengo
Camisa 27 ganha força na disputa, mas gols e características de cada um mantêm o debate aberto no clube
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