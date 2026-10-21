Raphinha deixa o campo em derrota do Barcelona para o PSG - Franck Fife / AFP

Raphinha deixa o campo em derrota do Barcelona para o PSGFranck Fife / AFP

Publicado 21/10/2026 15:22

Raphinha avaliou o confronto e reconheceu a dificuldade de enfrentar os atuais bicampeões europeus. O Barcelona sofreu sua primeira derrota na temporada na última terça-feira (20), para o Paris Saint-Germain, por 4 a 2, em duelo válido pela terceira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões. Um dos destaques da equipe,avaliou o confronto e reconheceu a dificuldade de enfrentar os atuais bicampeões europeus.

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"Na verdade, a gente sabia que isso poderia acontecer em algum momento (sofrer a primeira derrota). Afinal, a gente está jogando contra o bicampeão europeu na casa deles. A gente sabe a força que eles têm aqui dentro. Então, a gente sabia que poderia acontecer, mas a gente nunca deixou de tentar encontrar a nossa maneira de jogar dentro do campo", disse Raphinha, à TNT Sports. "Na verdade, a gente sabia que isso poderia acontecer em algum momento (sofrer a primeira derrota). Afinal, a gente está jogando contra o bicampeão europeu na casa deles. A gente sabe a força que eles têm aqui dentro. Então, a gente sabia que poderia acontecer, mas a gente nunca deixou de tentar encontrar a nossa maneira de jogar dentro do campo", disse Raphinha, à TNT Sports.

Como foi o duelo?

Na ocasião, os franceses saíram na frente. Aos 38 minutos da primeira etapa, Lamine Yamal errou passe no campo de defesa, e a bola chegou até Désiré Doué, que fintou a defesa espanhola e finalizou no fundo das redes.



O Barcelona chegou ao empate depois do intervalo. Aos 10 minutos, depois de bela jogada coletiva, Xavi Espart recebeu na cara do gol e finalizou. Safonov chegou a tocar na bola, mas ela acabou morrendo no fundo das redes dos donos da casa.



Aos 27 minutos, o PSG voltou a ficar em vantagem. Depois de cobrança de escanteio, Lucas Hernández subiu mais que a defesa do Barcelona e fez o segundo para os atuais bicampeões europeus. Principal talento do Barcelona, Lamine Yamal apareceu para empatar para os espanhóis. Aos 34 minutos, o jovem fez bela jogada individual e marcou o segundo gol da equipe catalã.



Porém, o dia era do PSG. No lance seguinte ao gol de Yamal, Vitinha acertou um belíssimo chute e voltou a colocar os franceses em vantagem na partida, aos 36 minutos. Em desvantagem, o Barcelona tentou ser mais ofensivo e acabou levando o quarto e último gol. Depois de bela jogada coletiva, Fabián Ruiz concluiu e balançou as redes para confirmar a vitória dos franceses.



"São dois times que brigam por ter a bola durante o jogo. Acho que foi um jogo bom, bastante equilibrado. Obviamente que com o gol no final parece que foi uma diferença absurda, mas acho que foi um jogo bastante equilibrado. A gente sabia que poderia acontecer e, bom, no final das contas, são três pontos que a gente perde, não tem problema nenhum. Tem mais jogos pela frente", completou Raphinha.

Como foi a atuação de Raphinha na partida?

Raphinha teve atuação apagada diante do PSG. Nos 60 minutos em que esteve em campo, o brasileiro fez a função centralizada, como um falso 9, que vinha desempenhando desde o começo da temporada 2026/27. Atuando desta forma, o camisa 11 anotou incríveis 14 gols e três assistências nas primeiras dez partidas do Barcelona no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.



No entanto, a atuação diante do atual campeão europeu ficou abaixo do esperado. Foram apenas duas finalizações no jogo, uma boa chance perdida e, segundo a plataforma de estatísticas 'Sofascore', apenas 0,17 gol esperado. O site o avaliou com nota 7,1 pelo desempenho desta terça-feira (20).

Qual o próximo compromisso do Barcelona?

O Barcelona retorna a campo no próximo domingo (25) para clássico com o Real Madrid, válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto será às 17h (de Brasília), no Camp Nou. No momento, o clube catalão é o líder da competição, com 27 pontos.



"Eu estou sempre pronto. Não sei se as minhas pernas aguentam, mas eu estou sempre pronto para jogar os 90 minutos. Uma semana difícil, mas acho que a gente está bem preparado para encarar essa semana cheia de grandes jogos. A invencibilidade (em LaLiga) continua até o momento, e a gente vai fazer de tudo para continuar", concluiu Raphinha.