Bernal foi expulso após agredir Yamal - Jorge Guerrero / AFP

Bernal foi expulso após agredir YamalJorge Guerrero / AFP

Publicado 21/10/2026 14:10

O volante Facundo Bernal, ex- Fluminense e atualmente no Betis, pegou um gancho na Espanha. O Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aplicou, nesta quarta-feira (21), a suspensão de quatro jogos para o uruguaio por agredir o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, no último sábado (17), em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol.

O lance ocorreu aos nove minutos do segundo tempo. Logo após o Betis diminuir o placa para 3 a 2 com gol de Ezzalzouli, o volante uruguaio se desentendeu com Yamal e iniciou uma confusão entre os jogadores. Bernal acertou o atacante do Barcelona com duas cabeçadas e foi expulso pelo árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Já o camisa 10 do Barça recebeu cartão amarelo.

O Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) considerou o episódio como agressão e não apenas como uma conduta violenta. Na decisão, o órgão destacou que segurar um adversário pelo pescoço e acertar duas cabeçadas, com a bola fora de jogo, é agressão. Com isso, Bernal foi enquadrado no artigo 103.1 do Código Disciplinar, que prevê suspensão de quatro a 12 partidas.

A expulsão de Bernal freou a reação do Betis. Com um a menos, o time foi dominado pelo líder Barcelona, que venceu por 5 a 2 e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Sem o volante uruguaio à disposição nos próximos quatro jogos, o técnico Manuel Pellegrini terá Marc Roca, Pablo Fornals e Dani Ceballos como opções.

Contratado pelo Fluminense em 2024, Facundo Bernal chegou para substituir André, mas não conseguiu se firmar. O volante, de 23 anos, disputou 83 jogos e deu três assistências. Em julho deste ano, o Betis contratou o uruguaio por 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 62 milhões) por 100% dos direitos econômicos — o Tricolor tinha apenas 60%. O contrato é válido até 2030.