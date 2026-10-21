Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita - Fayez Nureldine / AFP

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr, da Arábia SauditaFayez Nureldine / AFP

Publicado 21/10/2026 13:37

Cristiano Ronaldo. O atacante passou em branco e desperdiçou oportunidades incomuns ao longo do confronto pela décima rodada do Campeonato Saudita. A atuação repercutiu na imprensa espanhola, com o jornal "As" resumindo a noite do camisa 7 em uma frase: "Cristiano é humano". A vitória do Al-Nassr por 1 a 0 sobre o Neom, nesta terça-feira (20), ficou marcada pelos erros de. O atacante passou em branco e desperdiçou oportunidades incomuns ao longo do confronto pela décima rodada do Campeonato Saudita. A atuação repercutiu na imprensa espanhola, com o jornal "As" resumindo a noite do camisa 7 em uma frase: "Cristiano é humano".

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O diário destacou a dificuldade do veterano para aproveitar as chances criadas na partida, especialmente dentro da área. "É incomum ver o craque português tão apagado na área", publicou o veículo, ao avaliar o desempenho do jogador, que permaneceu com 981 gols na carreira profissional.

O diário destacou a dificuldade do veterano para aproveitar as chances criadas na partida, especialmente dentro da área. "É incomum ver o craque português tão apagado na área", publicou o veículo, ao avaliar o desempenho do jogador, que permaneceu com 981 gols na carreira profissional.

Apesar da falta de precisão, a equipe encontrou o caminho para a vitória no segundo tempo. Aos 15 minutos da etapa final, João Félix recebeu de Ângelo após uma jogada construída pela direita e finalizou de pé direito no ângulo esquerdo do goleiro Marcin Bulka.

Pênalti perdido e chance com o gol vazio

Cristiano teve a oportunidade de chegar ao 982º gol da carreira ainda antes do intervalo, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. O português bateu à direita de Bulka, mandou a bola para fora e deixou o placar zerado naquele momento.

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Aos três minutos do segundo tempo, o camisa 7 esteve muito perto de se recuperar do erro. Após cruzamento de Mané, ficou em boa condição para finalizar com o goleiro fora da jogada, mas pegou mal na bola e mandou por cima do travessão. Aos três minutos do segundo tempo, o camisa 7 esteve muito perto de se recuperar do erro. Após cruzamento de Mané, ficou em boa condição para finalizar com o goleiro fora da jogada, mas pegou mal na bola e mandou por cima do travessão.

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O atacante ainda teve outra chance clara na etapa final. Depois de receber um cruzamento rasteiro de Al-Hamdan, tentou uma finalização colocada perto da marca do pênalti, mas errou novamente o alvo. A sequência de desperdícios chamou a atenção justamente pela eficiência que marcou a trajetória de CR7, acostumado a figurar entre os principais goleadores do futebol mundial. O atacante ainda teve outra chance clara na etapa final. Depois de receber um cruzamento rasteiro de Al-Hamdan, tentou uma finalização colocada perto da marca do pênalti, mas errou novamente o alvo. A sequência de desperdícios chamou a atenção justamente pela eficiência que marcou a trajetória de CR7, acostumado a figurar entre os principais goleadores do futebol mundial.

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Com o resultado, o Al-Nassr chegou aos 22 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Saudita. O clube está atrás do Al-Qadsiah, que soma 25 pontos, e do Al-Hilal, com 24.

Com o resultado, o Al-Nassr chegou aos 22 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Saudita. O clube está atrás do Al-Qadsiah, que soma 25 pontos, e do Al-Hilal, com 24.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza