Raphinha deixa o campo em derrota do Barcelona para o PSG - Franck Fife / AFP

Raphinha deixa o campo em derrota do Barcelona para o PSGFranck Fife / AFP

Publicado 20/10/2026 20:46

Astro do Barcelona e da seleção brasileira, Raphinha viveu noite de frustração na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (20), a equipe catalã perdeu para o PSG por 4 a 2 , e o camisa 11 foi substituído pelo técnico Hansi Flick aos 15 minutos da etapa final. Àquela altura do jogo, as equipes empatavam e 1 a 1, e o ponta não escondeu a frustração ao deixar o gramado.

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"O treinador me tirou ali e eu fiquei um pouco chateado. Acho que poderia aguentar mais alguns minutos", afirmou Raphinha, em entrevista à "TNT", após o revés na competição europeia. Vale lembrar que o controle de carga fazia parte do plano da comissão técnica para o brasileiro, que ainda tenta retomar sua melhor forma física, e fez sua primeira partida como titular após lesão.



"Obviamente, a gente quer estar sempre dentro de campo, pelo tamanho do jogo, mas está tudo certo. Estou voltando a me encontrar fisicamente de novo. Já estava planejado jogar menos minutos, mas é um jogo que termina e você quer jogar de novo", concluiu.



Raphinha volta de lesão

O principal motivo para Raphinha ter sido sacado na derrota para o PSG foi a parte física. Na última Data Fifa com a Seleção, mais especificamente no segundo amistoso contra a Austrália, ele sofreu um edema muscular na posterior da coxa direita. Com isso, foi cortado por Carlo Ancelotti e nem participou do último compromisso, diante da Índia.

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Entre a contusão, a volta ao Barcelona e o retorno aos gramados, o camisa 11 ficou quase um mês fora de combate. A partida na qual ele se lesionou aconteceu no dia 29 de setembro, em Brisbane, na Austrália. Depois disso, ele só pôde entrar em campo na vitória culé por 5 a 2 sobre o Real Betis, no último sábado, 17 de outubro, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, saiu do banco apenas aos 25 minutos do segundo tempo.

Como Raphinha jogou contra o PSG?

Ainda distante do ritmo de jogo ideal, Raphinha teve atuação apagada diante do PSG. Nos 60 minutos em que esteve em campo, o brasileiro fez a função centralizada, como um falso 9, que vinha desempenhando desde o começo da temporada 2026/27. Atuando desta forma, o camisa 11 anotou incríveis 14 gols e três assistências nas primeiras dez partidas do Barcelona no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

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No entanto, a aparição diante do atual campeão europeu ficou abaixo do esperado. Foram apenas duas finalizações no jogo, uma boa chance perdida e, segundo a plataforma de estatisticas SofaScore, apenas 0.17 gols esperados. O site o avaliou com nota 7.1 pelo desempenho desta terça-feira (20).