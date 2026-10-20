Raphinha deixa o campo em derrota do Barcelona para o PSGFranck Fife / AFP
Raphinha reclama de substituição contra o PSG: 'Fiquei chateado'
Barcelona perdeu por 4 a 2 para os franceses na Liga dos Campeões; brasileiro foi tirado de campo aos 15 minutos do segundo tempo
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