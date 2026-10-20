PSG derrotou o Barcelona por 4 a 2 - AFP

PSG derrotou o Barcelona por 4 a 2AFP

Publicado 20/10/2026 17:55 | Atualizado 20/10/2026 18:08

Considerado o duelo entre os dois times que jogam o melhor futebol do mundo na atualidade, PSG e Barcelona brindaram os torcedores, nesta terça-feira (20), com um jogaço em duelo pela Liga dos Campeões. Atuando em casa, o atual bicampeão europeu levou a melhor e venceu por 4 a 2, mantendo a liderança na competição.

O Barcelona que vinha com 100% de aproveitamento na temporada, goleando seus adversários, viu o feitiço virar contra o feiticeiro, diante dos atuais bicampeões europeus. O PSG se impôs atuando em casa e mereceu a vitória pela Liga dos Campeões, que o manteve na liderança da competição com três vitórias em três jogos. Os espanhóis agora tem duas vitórias e uma derrota no torneio.

O PSG volta a jogar pelo Campeonato Francês contra o Lyon neste domingo (25), às 16h45 (de Brasília). Pela Liga dos Campeões, o próximo desafio é no próximo dia 3 contra o Villarreal, desta vez na Espanha, às 17h (de Brasília). O Barcelona tem o clássico contra o Real Madrid, neste domingo (25), no Camp Nou, às 17h (de Brasília). O seu próximo compromisso pela Liga dos Campeões será contra o Aston Vila, em casa, também no próximo dia 3, às 17h (de Brasília).

A partida começou e aos 18 minutos, o PSG teve uma notícia ruim. Osmane Dembélé sentiu dores na coxa esquerda e acabou sendo substituído por Ferran Torres, ex-jogador do Barcelona. Apesar da perda importante, os franceses saíram na frente. Aos 38 minutos, Lamine Yamal errou passe no campo de defesa, e a bola chegou até Désiré Doué, que fintou a defesa espanhola, e finalizou no fundo das redes.

O Barcelona chegou ao empate depois do intervalo. Aos 10 minutos, depois de bela jogada coletiva, Xavi Espart recebeu na cara do gol e finalizou, Sofanov chegou a tocar na bola, mas ela acabou morrendo no fundo das redes dos donos da casa.

Aos 27 minutos, o PSG voltou a ficar em vantagem. Depois de cobrança de escanteio, Lucas Hernández subiu mais que a defesa do Barcelona e fez o segundo para os atuais bicampeões europeus. Principal talento do Barcelona, Lamine Yamal apareceu para empatar para os espanhóis. Aos 34 minutos, o jovem fez bela jogada individual e fez o segundo gol da equipe catalã.

Porém, o dia era do PSG. No lance seguinte ao gol de Yamal, Vitinha acertou um belíssimo chute e voltou a colocar os franceses em vantagem na partida aos 36 minutos. Em desvantagem, o Barcelona tentou ser mais ofensivo e acabou levando o quarto e último gol. Depois de bela jogada coletiva, Fabián Ruiz concluiu e balançou as redes para confirmar a vitória do PSG.