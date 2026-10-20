Secretário de Esporte e Lazer de Saquarema prestigiou evento ao lado do presidente da CBJJD - (Foto: @19do11)

Secretário de Esporte e Lazer de Saquarema prestigiou evento ao lado do presidente da CBJJD(Foto: @19do11)

Publicado 20/10/2026 16:55

Saquarema foi palco de mais um capítulo importante do Jiu-Jitsu fluminense. Realizado nos dias 17 e 18 de outubro, no ginásio da FAETEC Bacaxá, o Saquarema Spring National Open encerrou a temporada 2026 do Circuito Mineirinho Costa do Sol com chave de ouro, reunindo atletas de diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. A última etapa coroou meses de disputas, definiu os campeões do ranking e reforçou o crescimento da modalidade na Região dos Lagos.



No quadro geral por equipes, que reuniu atletas do juvenil, adulto e master, a GFTeam ficou com o primeiro lugar, seguida pela Game Fight JJ e pela CheckMat. O Instituto Vencedores em Cristo terminou na quarta colocação, enquanto a Vento Sul JJ fechou o top 5. Já no kids - entre os atletas de até 15 anos -, a GFTeam repetiu o título, com o Instituto Vencedores em Cristo em segundo, a CheckMat em terceiro, a Game Fight JJ em quarto e a Top Brother em quinto.

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Presidente da CBJJD e responsável pelo Circuito Mineirinho, Rogério Gavazza celebrou o resultado da temporada e a adesão das equipes ao projeto. “O Saquarema Spring National Open foi um sucesso, reunindo atletas de todo o estado do Rio de Janeiro e transformando a terra do surfe também em terra do Jiu-Jitsu. Foi a nossa quinta e última etapa na temporada 2026, que definiu os campeões do ranking e das premiações especiais: passagem para Europa e bolsa Atleta Mineirinho Gold Team”, destacou. O dirigente também agradeceu à Prefeitura, aos professores, pais e atletas que apoiam a iniciativa.



A conquista da GFTeam nas disputas por equipes também foi comemorada pelo professor Denis de Souza, que recebeu o troféu da categoria kids. “Mais uma conquista gratificante, sabendo que a equipe segue unida, disputando todas as etapas e vamos em busca de mais no ano que vem”, afirmou o faixa-preta.



O evento ainda contou com a presença de Guilherme Pitiquinho, novo secretário de Esporte e Lazer de Saquarema. Recém-chegado à pasta, ele fez questão de prestigiar a competição e destacou o impacto do Circuito para a cidade. “Acabei de assumir a pasta, que é de grande importância para o município, e fiz questão de vir aqui prestigiar esse evento que arrasta uma multidão de gente para a nossa cidade, além de incentivar as nossas crianças a praticarem mais esportes, o que é fundamental”, disse ele. Pitiquinho também manifestou o interesse em incentivar o Circuito para que ele continue crescendo e amplie sua presença em Saquarema. Presidente da CBJJD e responsável pelo Circuito Mineirinho, Rogério Gavazza celebrou o resultado da temporada e a adesão das equipes ao projeto. “O Saquarema Spring National Open foi um sucesso, reunindo atletas de todo o estado do Rio de Janeiro e transformando a terra do surfe também em terra do Jiu-Jitsu. Foi a nossa quinta e última etapa na temporada 2026, que definiu os campeões do ranking e das premiações especiais: passagem para Europa e bolsa Atleta Mineirinho Gold Team”, destacou. O dirigente também agradeceu à Prefeitura, aos professores, pais e atletas que apoiam a iniciativa.A conquista da GFTeam nas disputas por equipes também foi comemorada pelo professor Denis de Souza, que recebeu o troféu da categoria kids. “Mais uma conquista gratificante, sabendo que a equipe segue unida, disputando todas as etapas e vamos em busca de mais no ano que vem”, afirmou o faixa-preta.O evento ainda contou com a presença de Guilherme Pitiquinho, novo secretário de Esporte e Lazer de Saquarema. Recém-chegado à pasta, ele fez questão de prestigiar a competição e destacou o impacto do Circuito para a cidade. “Acabei de assumir a pasta, que é de grande importância para o município, e fiz questão de vir aqui prestigiar esse evento que arrasta uma multidão de gente para a nossa cidade, além de incentivar as nossas crianças a praticarem mais esportes, o que é fundamental”, disse ele. Pitiquinho também manifestou o interesse em incentivar o Circuito para que ele continue crescendo e amplie sua presença em Saquarema.

Circuito Mineirinho reuniu grandes disputas ao longo da temporada (Foto: @acg.almeidafotografias)

Além das disputas, a temporada foi marcada por premiações que ampliam as oportunidades para os atletas, incluindo passagens para competir na Europa pela ISBJJA e a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team. Outro destaque foi o sucesso do Festival Mineirinho Original, iniciativa que contribuiu para fortalecer a participação dos jovens e aproximar ainda mais as famílias do esporte.



Com cinco etapas realizadas em 2026, o Circuito Mineirinho Costa do Sol encerra o ano em crescimento e consolidado como uma importante vitrine para academias e atletas do estado. Em Saquarema, a festa do Jiu-Jitsu não apenas definiu os últimos resultados da temporada, mas também reforçou a parceria entre equipes, organização e poder público para manter a modalidade em expansão na Região dos Lagos. Além das disputas, a temporada foi marcada por premiações que ampliam as oportunidades para os atletas, incluindo passagens para competir na Europa pela ISBJJA e a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team. Outro destaque foi o sucesso do Festival Mineirinho Original, iniciativa que contribuiu para fortalecer a participação dos jovens e aproximar ainda mais as famílias do esporte.Com cinco etapas realizadas em 2026, o Circuito Mineirinho Costa do Sol encerra o ano em crescimento e consolidado como uma importante vitrine para academias e atletas do estado. Em Saquarema, a festa do Jiu-Jitsu não apenas definiu os últimos resultados da temporada, mas também reforçou a parceria entre equipes, organização e poder público para manter a modalidade em expansão na Região dos Lagos.