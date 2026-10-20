Messi teve camisa autografada e braçadeira de capitão roubadas em Paris - Reprodução/ Instagram

Messi teve camisa autografada e braçadeira de capitão roubadas em ParisReprodução/ Instagram

Publicado 20/10/2026 17:43

Uma camisa do Barcelona autografada por Lionel Messi e uma braçadeira de capitão do craque argentino foram roubadas durante os tumultos registrados em Paris, na França. O caso ganhou repercussão após um vídeo circular nas redes sociais, mostrando dois indivíduos encapuzados exibindo os objetos retirados de uma loja nas proximidades da Praça da República.

Fransa’da protestocular, yağmaladıkları bir mağazadan imzalı Messi forması çaldı. https://t.co/78XSketlUd — Conflict (@ConflictTR) October 18, 2026

O episódio ocorreu no dia 17 de outubro, em meio a atos de vandalismo na capital francesa. Até o momento, a identidade dos responsáveis pelo furto não foi divulgada.

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Por terem pertencido a um dos principais nomes da história do futebol, as peças possuem valor sentimental e podem despertar o interesse de colecionadores. A assinatura do jogador e a procedência dos objetos também influenciam sua avaliação no mercado.

Por terem pertencido a um dos principais nomes da história do futebol, as peças possuem valor sentimental e podem despertar o interesse de colecionadores. A assinatura do jogador e a procedência dos objetos também influenciam sua avaliação no mercado.

Camisa pode valer milhões



Segundo informações do jornal espanhol 'As', uma camisa de Messi pode ultrapassar 1 milhão de dólares, o equivalente a cerca de R$ 5 milhões. A avaliação, porém, é difícil de estabelecer, sobretudo no caso de itens roubados.

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Em dezembro de 2023, seis uniformes usados pelo argentino durante a campanha do título da Argentina na Copa do Mundo do Catar foram leiloados por 7,8 milhões dólares (R$ 38,1 milhões na cotação da época), em um lote único. A venda reforçou o interesse do mercado por artigos ligados à trajetória do craque. Em dezembro de 2023, seis uniformes usados pelo argentino durante a campanha do título da Argentina na Copa do Mundo do Catar foram leiloados por 7,8 milhões dólares (R$ 38,1 milhões na cotação da época), em um lote único. A venda reforçou o interesse do mercado por artigos ligados à trajetória do craque.

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O roubo aconteceu em meio à tensão nas ruas de Paris, que recebeu manifestações nos últimos dias. O roubo aconteceu em meio à tensão nas ruas de Paris, que recebeu manifestações nos últimos dias.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo