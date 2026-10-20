Messi teve camisa autografada e braçadeira de capitão roubadas em ParisReprodução/ Instagram

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Bernardo Fonseca
Uma camisa do Barcelona autografada por Lionel Messi e uma braçadeira de capitão do craque argentino foram roubadas durante os tumultos registrados em Paris, na França. O caso ganhou repercussão após um vídeo circular nas redes sociais, mostrando dois indivíduos encapuzados exibindo os objetos retirados de uma loja nas proximidades da Praça da República.
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O episódio ocorreu no dia 17 de outubro, em meio a atos de vandalismo na capital francesa. Até o momento, a identidade dos responsáveis pelo furto não foi divulgada.
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Por terem pertencido a um dos principais nomes da história do futebol, as peças possuem valor sentimental e podem despertar o interesse de colecionadores. A assinatura do jogador e a procedência dos objetos também influenciam sua avaliação no mercado.
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Camisa pode valer milhões

Segundo informações do jornal espanhol 'As', uma camisa de Messi pode ultrapassar 1 milhão de dólares, o equivalente a cerca de R$ 5 milhões. A avaliação, porém, é difícil de estabelecer, sobretudo no caso de itens roubados.
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Em dezembro de 2023, seis uniformes usados pelo argentino durante a campanha do título da Argentina na Copa do Mundo do Catar foram leiloados por 7,8 milhões dólares (R$ 38,1 milhões na cotação da época), em um lote único. A venda reforçou o interesse do mercado por artigos ligados à trajetória do craque.
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O roubo aconteceu em meio à tensão nas ruas de Paris, que recebeu manifestações nos últimos dias.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo