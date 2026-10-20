Gabigol vive grande fase no Santos Raul Baretta/ Santos
Gabigol interage depois de pedido para voltar ao Flamengo nas redes
Atacante, de 30 anos, que marcou na partida contra o Fluminense, chegou a 25 gols em 46 partidas na temporada pelo Santos
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Marcão tem cautela com Martinelli e não define Fluminense para decisão
Savarino deve ser titular, enquanto Serna e Canobbio ainda disputam vaga no time que enfrentará o Palmeiras pela semifinal da Libertadores
Raphinha reclama de substituição contra o PSG: 'Fiquei chateado'
Barcelona perdeu por 4 a 2 para os franceses na Liga dos Campeões; brasileiro foi tirado de campo aos 15 minutos do segundo tempo
Torcedores do Vasco provocam rivais com adesivos: 'Síndico não é dono'
Cruz-Maltino volta a atuar como mandante contra clube de fora do Rio depois de derrota na final da Copa do Brasil para o Corinthians
Barcelona demonstra interesse em antigo alvo do Flamengo
Rubro-Negro sondou a situação do zagueiro Arthur Dias, que pertence ao Athletico-PR, neste mês, mas recuou após a pedida alta
Torcedores do Vasco mostram otimismo e creem em fim de ano perfeito
Cruz-Maltino enfrenta o Boca Juniors, nesta terça-feira (20), no Maracanã, pela semifinal da Sul-Americana, e busca vaga na decisão
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