Gabigol vive grande fase no Santos - Raul Baretta/ Santos

Gabigol vive grande fase no Santos Raul Baretta/ Santos

Publicado 20/10/2026 21:47

O atacante Gabigol, de 30 anos, interagiu com Matheus Emanuel, do Charla Podcast, depois que o influenciador pediu para que o jogador do Santos retorne ao Flamengo. Em seu perfil oficial no Instagram, o youtuber divulgou um vídeo em aparece pedindo para que o Rubro-Negro tente o retorno do centroavante, depois de elogiar a atuação de Gabriel Barbosa. O ídolo do clube da Gávea reagiu com corações com as cores preta e vermelha.

Gabigol entrou em campo em 46 partidas no ano, anotou 25 gols e deu 10 assistências. O atacante balançou as redes em 15 oportunidades pelo Brasileiro. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 9 está sendo titular de uma equipe em uma temporada inteira e novamente ele chegou a marca de mais de 20 gols por temporada.

Em 2024, pelo Flamengo, Gabigol viveu uma temporada ruim e acabou ficando no banco de reservas a maior parte do tempo. O mesmo aconteceu no ano passado, quando chegou ao Cruzeiro e assinou contrato até o fim de 2028. O camisa 9 está emprestado até o final do ano ao Peixe e tem futuro indefinido.

O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro e com isso se valorizou.

Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.



"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.



Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.

Na última temporada em que defendeu o Rubro-Negro, o atacante viveu um ano muito abaixo da média, entrou em campo em apenas 38 jogos, anotou oito gols e de uma assistência. Depois de uma negociação conturbada para renovação do salário, Gabigol não aceitou a proposta de ampliar o vínculo somente por mais uma temporada e acabou deixando o clube carioca para atuar pelo Cruzeiro. Apesar disso, foi decisivo em suas última final, anotando dois gols contra o Atlético-MG na conquista da Copa do Brasil de 2024.