Torcedores do Vasco vandalizaram o Maracanã - Reprodução

Torcedores do Vasco vandalizaram o MaracanãReprodução

Publicado 21/10/2026 12:50

"A Fla-Flu Serviços vem a público informar que, após a partida entre Vasco da Gama SAF e Boca Juniors (ARG), realizada na noite de ontem (20/10), no Maracanã, pela semifinal da Copa Sudamericana 2026, foram constatados expressivos danos ao patrimônio do estádio. As fotos que estão circulando na imprensa e redes sociais, infelizmente, são verídicas e representam os danos causados no estádio", disse a gestão.

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O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, ainda calcula o prejuízo. A concessionária ressaltou que o valor total do prejuízo será informado após o término da vistoria, que será finalizada nesta quarta-feira (21). Vale lembrar que a responsabilidade financeira é do locatário, de acordo com as diretrizes do Consórcio, do Regulamento Geral de Competições da CBF e da legislação desportiva.

"A contabilização dos danos seguirá durante todo o dia de hoje, mas números iniciais já apuraram que, além da depredação de centenas de cadeiras contabilizadas até o momento, foram vandalizados bebedouros, vasos sanitários, torneiras, saboneteiras e corrimãos de acesso, entre outros. O número total será informado uma vez que seja finalizada a vistoria pela Gestão, assim como o valor total do prejuízo", completou.

Um dos responsáveis pela administração do Maracanã, o Flamengo lamentou o episódio. Em nota, o clube destacou que os atos de vandalismo praticados "demonstrou absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial". O Rubro-Negro também reiterou a confiança de que o estádio ficará em condições para receber os torcedores contra o Estudiantes, na quinta-feira (22).

"São atos de vandalismo praticados por uma parcela dos torcedores presentes, que demonstrou absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial (...) O clube confia na competência e no empenho dos profissionais responsáveis pela operação do estádio, que viraram a noite trabalhando intensamente para superar as consequências de um episódio absolutamente inaceitável", afirmou.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, na Bombonera, o Vasco jogava por um empate para avançar à final da Sul-Americana e encerrar um jejum de 26 anos sem disputar finais continentais. Entretanto, o Cruz-Maltino cometeu muitos erros. O Boca Juniors abriu o placar aos três minutos e ampliou ainda no primeiro tempo. O time carioca diminuiu, mas uma falha de Léo Jardim decretou a eliminação.

Veja a nota oficial do Consórcio Fla-Flu:

"A Fla-Flu Serviços vem a público informar que, após a partida entre Vasco da Gama SAF (BRA) e Boca Juniors (ARG), realizada na noite de ontem (20/10), no Maracanã, pela semifinal da Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, foram constatados expressivos danos ao patrimônio do estádio. As fotos que estão circulando na imprensa e redes sociais, infelizmente, são verídicas e representam os danos causados no estádio.

A contabilização dos danos seguirá durante todo o dia de hoje, mas números iniciais já apuraram que, além da depredação de centenas de cadeiras contabilizadas até o momento, foram vandalizados bebedouros, vasos sanitários, torneiras, saboneteiras e corrimãos de acesso, entre outros. O número total será informado uma vez que seja finalizada a vistoria pela Gestão, assim como o valor total do prejuízo financeiro.

Desde a constatação dos danos, a Fla-Flu Serviços mobilizou uma força-tarefa e vem trabalhando intensamente para realizar os reparos necessários no menor prazo possível. O objetivo é garantir que o estádio esteja em plenas condições para receber o público na partida de amanhã (22/10), entre Flamengo (BRA) e Estudiantes (ARG), válida pela semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores 2026."