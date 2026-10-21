Thiago Mendes lamenta eliminação do Vasco - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Thiago Mendes lamenta eliminação do Vasco Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/10/2026 14:49 | Atualizado 21/10/2026 15:00

A eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana representou uma oportunidade perdida de ampliar as receitas do clube na temporada. Derrotado pelo Boca Juniors por 3 a 1 , nesta última terça-feira (20), no Maracanã, o Cruz-Maltino ficou fora da decisão continental e da disputa pelo prêmio de 10 milhões de dólares, cerca de R$ 50 milhões, destinado ao campeão.

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Ao longo da campanha, a equipe acumulou aproximadamente R$ 19,73 milhões em premiações. Caso avançasse à final e terminasse como vice-campeã, garantiria mais 2,5 milhões de dólares, valor equivalente a R$ 12,9 milhões. Ao longo da campanha, a equipe acumulou aproximadamente R$ 19,73 milhões em premiações. Caso avançasse à final e terminasse como vice-campeã, garantiria mais 2,5 milhões de dólares, valor equivalente a R$ 12,9 milhões.

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O time carioca havia vencido o confronto de ida por 1 a 0, na Argentina, mas não conseguiu sustentar a vantagem no Maracanã. Com o resultado da volta, o placar agregado terminou em 3 a 2 para os Xeneizes, que avançaram à final. O time carioca havia vencido o confronto de ida por 1 a 0, na Argentina, mas não conseguiu sustentar a vantagem no Maracanã. Com o resultado da volta, o placar agregado terminou em 3 a 2 para os Xeneizes, que avançaram à final.

Copa do Brasil mantém possibilidade de prêmio milionário



Apesar da eliminação continental, o Vasco continua na disputa por uma das maiores premiações do futebol brasileiro. O clube está na semifinal da Copa do Brasil e enfrentará o Palmeiras em confrontos de ida e volta, previstos para os dias 1º e 8 de novembro. O primeiro jogo será no Nubank Parque, enquanto a partida decisiva acontecerá em São Januário.

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O Cruz-Maltino já acumulou R$ 18 milhões em premiações no torneio nacional. Caso chegue à final e termine como vice-campeão, receberá mais R$ 34 milhões, totalizando R$ 52 milhões. Se conquistar o título, ganhará outros R$ 78 milhões e poderá encerrar a campanha com R$ 96 milhões.

O Cruz-Maltino já acumulou R$ 18 milhões em premiações no torneio nacional. Caso chegue à final e termine como vice-campeão, receberá mais R$ 34 milhões, totalizando R$ 52 milhões. Se conquistar o título, ganhará outros R$ 78 milhões e poderá encerrar a campanha com R$ 96 milhões.

Vasco volta as atenções ao Brasileirão



Antes da semifinal da Copa do Brasil, os cariocas voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. Na 15ª colocação, com 35 pontos, o time ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento nesta reta final da temporada.

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O próximo desafio será contra o Corinthians, neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada. O confronto é importante para o Cruz-Maltino somar pontos e ganhar tranquilidade antes de iniciar a disputa por uma vaga na decisão nacional. O próximo desafio será contra o Corinthians, neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada. O confronto é importante para o Cruz-Maltino somar pontos e ganhar tranquilidade antes de iniciar a disputa por uma vaga na decisão nacional.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria