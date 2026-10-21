Paredes fechou a vitória do Boca Juniors por 3 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã - Delmiro Junior / Agência O Dia

Paredes fechou a vitória do Boca Juniors por 3 a 1 sobre o Vasco, no MaracanãDelmiro Junior / Agência O Dia

Publicado 21/10/2026 14:47

O grande personagem da classificação do Boca Juniors para a final da Copa Sul-Americana foi Leandro Paredes. O meio-campista anotou o terceiro gol da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Vasco , no Maracanã, na terça-feira (20), tento que garantiu a vaga dos argentinos na final do torneio continental.

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Porém, para se tornar o herói, o jogador precisou passar por um tratamento com o próprio sangue para estar apto para o duelo contra a equipe carioca. O volante sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita há onze dias, no jogo contra o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino. Porém, para se tornar o herói, o jogador precisou passar por um tratamento com o próprio sangue para estar apto para o duelo contra a equipe carioca. O volante sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita há onze dias, no jogo contra o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino.

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Lesões desse tipo levam em torno de quatro a seis semanas para a recuperação. Porém, o camisa 5 optou por um tratamento alternativo para estar à disposição do Boca Juniors no confronto decisivo contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Lesões desse tipo levam em torno de quatro a seis semanas para a recuperação. Porém, o camisa 5 optou por um tratamento alternativo para estar à disposição do Boca Juniors no confronto decisivo contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

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Paredes foi submetido ao tratamento conhecido como PRP (plasma rico em plaquetas). Poucos dias após sofrer a lesão, o jogador passou por um procedimento no qual foram coletados sangue e algumas partículas de células-tronco, posteriormente levados a uma centrífuga. Paredes foi submetido ao tratamento conhecido como PRP (plasma rico em plaquetas). Poucos dias após sofrer a lesão, o jogador passou por um procedimento no qual foram coletados sangue e algumas partículas de células-tronco, posteriormente levados a uma centrífuga.

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O processo teve como objetivo separar os glóbulos vermelhos dos brancos e concentrar as plaquetas responsáveis pela recuperação, aumentando sua concentração em até cinco vezes. Após a preparação, o plasma foi injetado na coxa do atleta. O processo teve como objetivo separar os glóbulos vermelhos dos brancos e concentrar as plaquetas responsáveis pela recuperação, aumentando sua concentração em até cinco vezes. Após a preparação, o plasma foi injetado na coxa do atleta.