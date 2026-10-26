José Mourinho em ação durante o clássico entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou - Josep Lago / AFP

José Mourinho em ação durante o clássico entre Barcelona e Real Madrid, no Camp NouJosep Lago / AFP

Publicado 26/10/2026 08:57 | Atualizado 26/10/2026 09:00

Técnico do Real Madrid, José Mourinho fez questão de elogiar os jogadores depois da vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona , domingo (25), no Camp Nou, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. O comandante português valorizou a união do elenco em prol do clube merengue, que alcançou a marca de cinco triunfos consecutivos neste começo de temporada.

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"O grupo é muito forte, internamente com zero problemas e com uma empatia que cresce entre todos. As pessoas que estão fora sempre apoiam as que estão jogando. É um grupo verdadeiramente bonito. Os grupos bonitos são aqueles que estão unidos nos momentos de dificuldade”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.



“As pessoas estão unidas, tranquilas, trabalham e se preparam. Esta é uma grande vitória, mas quando voltarmos ao trabalho, não vou deixar as pessoas ficarem com a cabeça na lua. Se ganharmos do Barcelona e perdermos para o Racing Club, a vitória já não terá a mesma expressão, porque o Real Madrid não joga para ganhar no Camp Nou. O Real Madrid joga para ganhar campeonatos. Temos que continuar”, complementou.



Ele mostrou ter ficado satisfeito com a atuação do time diante do rival: “Foi um grande jogo, de alto nível, que certamente o mundo que ama o futebol parou para assistir e não ficou decepcionado, com duas equipes que jogaram para vencer. Me compete mais falar dos meus do que dos outros. Fizeram uma partida extraordinária, muito organizados, concentrados e com muita coragem para sair jogando desde trás contra um adversário que pressiona muito”. "O grupo é muito forte, internamente com zero problemas e com uma empatia que cresce entre todos. As pessoas que estão fora sempre apoiam as que estão jogando. É um grupo verdadeiramente bonito. Os grupos bonitos são aqueles que estão unidos nos momentos de dificuldade”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.“As pessoas estão unidas, tranquilas, trabalham e se preparam. Esta é uma grande vitória, mas quando voltarmos ao trabalho, não vou deixar as pessoas ficarem com a cabeça na lua. Se ganharmos do Barcelona e perdermos para o Racing Club, a vitória já não terá a mesma expressão, porque o Real Madrid não joga para ganhar no Camp Nou. O Real Madrid joga para ganhar campeonatos. Temos que continuar”, complementou.Ele mostrou ter ficado satisfeito com a atuação do time diante do rival: “Foi um grande jogo, de alto nível, que certamente o mundo que ama o futebol parou para assistir e não ficou decepcionado, com duas equipes que jogaram para vencer. Me compete mais falar dos meus do que dos outros. Fizeram uma partida extraordinária, muito organizados, concentrados e com muita coragem para sair jogando desde trás contra um adversário que pressiona muito”.

Sequência importante para o Real Madrid



Com a vitória sobre o Barcelona, o Real Madrid chegou a cinco triunfos consecutivos. Antes, havia superado Villarreal (1 a 0), Roma (4 a 3), Sevilla (4 a 1) e RB Leipzig (4 a 1). “A verdade é que nos últimos jogos melhoramos muito, não há como esconder isso”, disse José Mourinho.

Situação no Campeonato Espanhol

O resultado foi essencial para que o Real Madrid encostasse no Barcelona na tabela da competição nacional. Neste momento, o time merengue soma 24 pontos, na terceira posição. A equipe catalã tem 27, em primeiro. Quem aparece em segundo é o Atlético de Madrid, com 25.



O próximo compromisso dos comandados de José Mourinho será contra o Racing Club, domingo (1º), às 12h15 (de Brasília), no Estádio El Sardinero, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.