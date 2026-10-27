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Em casa, o Paris Saint-Germain segue avassalador. Ontem, o time de Luis Enrique venceu o clássico contra o Lyon por 2 a 0. Senny Mayulu e Mika Godts marcaram os gols dos parisienses, que agora assumem a liderança do Campeonato Francês. Os donos da casa foram dominantes na partida inteira, mas só no segundo tempo os gols saíram. O jovem meia Mayulu, de 20 anos, fez o primeiro. Na sequência, foi a vez do atacante belga Godts fazer o dele. Quinta vitória seguida do PSG no Campeonato Francês.