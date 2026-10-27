PSG domina e vence o Lyon em casa
Brasileiros passam em branco na Bola de Ouro pelo terceiro ano seguido
Atletas e treinadores do Brasil não venceram nenhuma categoria da cerimônia, promovida pela revista France Football nesta segunda-feira (26)
Jardim vê vitória merecida do Flamengo sobre o Galo: 'De campeão'
Técnico português não achou o jogo 'sofrido', apesar do gol no fim, e enfatizou a superioridade do Mais Querido diante do clube mineiro
Flamengo garante classificação para a Libertadores em 2027
Vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, nesta segunda-feira (26), no Maracanã, assegura vaga do Rubro-Negro na próxima edição da competição
Arrascaeta 'lava alma' com vitória do Flamengo: 'Era uma final'
Em sua segunda partida após retornar de lesão, uruguaio marcou um dos gols do triunfo do Mais Querido sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão
Flamengo marca no último lance, vence Atlético-MG e segue na liderança
Rubro-Negro busca virada no primeiro tempo, cede empate na etapa final, mas consegue a vitória com gol de pênalti
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