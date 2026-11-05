Publicado 05/11/2026 00:00

Com emoção até o final, o Botafogo venceu os reservas do Atlético-MG por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo Brasileirão, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Apesar de uma atuação pouco convincente, o Glorioso garantiu três pontos importantes. Edenilson marcou o gol da partida.

Após duas derrotas seguidas, o Alvinegro subiu para a 11ª posição, com 42 pontos, cinco a mais que o Corinthians, primeiro clube dentro do Z-4. Agora, a equipe vai aproveitar a Data Fifa e se preparar para o confronto direto com o Timão, no dia 18, na Neo Química Arena, em busca dos 45 pontos, considerados o "número mágico" contra o rebaixamento.

O Galo começou com mais posse de bola, mas quem abriu o placar foi o Fogão. Aos 18 minutos, Vitinho recebeu pela direita, cortou para dentro e deu belo passe para Edenilson. O volante finalizou de carrinho, no cantinho, e fez valer a 'lei do ex'. Depois, Tiquinho parou no travessão.

Na etapa final, mesmo pressionado, o Botafogo apostou nos contra-ataques. Matheus Martins parou primeiro no goleiro Everson, e depois na trave. A vantagem mínima se manteve intacta.

Danilo é cortado

Danilo foi cortado da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17. O volante apresentou uma lesão muscular na coxa direita e, por isso, foi desconvocado por Carlo Ancelotti. O treinador não irá chamar nenhum jogador para substituí-lo.