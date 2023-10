Felipe Neto está confiante em sucesso da SAF do Botafogo com John Textor - Reprodução / Youtube

Felipe Neto não escondeu o alívio com o fato de o Botafogo ter virado SAF. O torcedor ilustre deu entrevista ao podcast 'Podpah' e foi sincero ao ser perguntado sobre o que achou da decisão de o clube vender 90% das ações para o empresário John Textor.



"Claro (que curti). O Botafogo ia acabar, não tinha dinheiro para comprar bola. Irmão, eu estava lá, não estou falando porque eu soube, não. Eu estava lá, ajudando. Não tinha mais a mínima condição de existir. Se não fosse o projeto SAF, ia cair, cair... e sumir. Quando perguntam se gostei, como vou dizer qualquer coisa contrária?", afirmou.



Felipe Neto ficou ainda mais satisfeito com o futebol do Botafogo ficar com Textor. O youtuber, inclusive, comparou com a 777 Partners no Vasco e vê vantagem no modo de agir do dono do Glorioso.



"O Botafogo deu sorte que, quem comprou, foi o John Textor. Ele não é uma 'empresa', é uma mistura de empresa com apaixonado. O Vasco está sofrendo um pouco mais porque a 777 não tem cara, não tem paixão envolvida, é somente business (negócio). Futebol não funciona quando é somente business", avaliou.



Ele também está otimista de que, num futuro breve, o Botafogo conseguirá operar sem prejuízo no balanço financeiro anual.



"O Corinthians não ter um lucro monstruoso todo ano é um absurdo. O Botafogo tem de 3 a 4 milhões de torcedores, já não tem como um time com essa quantidade de torcida fechar no vermelho, a não ser no momento que está investindo. Daqui a um tempo vocês vão ver o Botafogo só no azul, sempre", completou.