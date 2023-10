Eduardo - Arthur Barreto/Botafogo

EduardoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 27/10/2023 13:46

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o meia Eduardo, de 34 anos, parece um menino dentro de campo. Um jogador de muita entrega e intensidade, o atleta vem conseguindo conquistar destaque no futebol brasileiro, após passar boa parte da carreira no Mundo Árabe. Ao analisar o futuro, o apoiador não tem planos de aposentadoria.

"Se o corpo estiver aguentando, vamos mais uns três ou quatro anos. Antes pensava em jogar até os 32 anos. Hoje me sinto melhor que com 24 ou 25 anos, pela leitura de jogo, pelo que consigo fazer em campo. Antigamente era mais na loucura, correr, dar a vida, não tinha tanta leitura. Hoje estou me sentindo muito bem, já fiz 40 jogos na temporada. O coroa está on. Óbvio que me cuido, faço meus trabalhos de prevenção, mas não sou bitolado de que não pode um sorvete ou um chocolate", afirmou em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN.

Eduardo abordou sua versatilidade e também a parceria ao lado de Tiquinho Soares, outro destaque do Botafogo, que como o apoiador também é experiente.

"Gosto muito de ter essa versatilidade dentro de campo. Até na Arábia um treinador romeno me colocou em cinco posições em um jogo só. Ele fazia as alterações e eu ia rodando. Hoje me entendo bem com o Tiquinho, que gosta de ter essa liberdade de sair da área. A partir do momento que ele flutua, faço o papel dele. Muitas vezes sai só para fazer a parede", contou.