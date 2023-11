Textor reclamou da arbitragem - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/11/2023 12:06

Rio - A apresentação de Tiago Nunes como novo técnico do Botafogo contará com John Textor. Mesmo s uspenso preventivamente pelas fortes declarações após a derrota para o Palmeiras , o empresário poderá dar as boas-vindas ao novo treinador.

Segundo o site "ge", o empresário poderá estar na apresentação por se tratar de uma ação administrativa do clube, e não esportiva. A pena só é válida para atos relacionados à competição, como presença em jogos, seja como dirigente ou torcedor.



A suspensão proíbe até mesmo a presença de Textor no CT do Espaço Lonier no horário de treinos. Apesar de estar no Rio para resolver as questões do Glorioso, ele não poderá acompanhar a reapresentação do grupo nesta quarta (15), quando Tiago Nunes dará seu primeiro treino.



John Textor foi suspenso preventivamente pelo STJD por 30 dias, ou seja, até 3 de dezembro. Ele foi enquadrado nos artigos artigos 258-B (invasão de campo) e 243-F (ofensa à honra) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.