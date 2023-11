Matheus Nascimento volta a ser relacionado pelo Botafogo após quase três meses - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2023 13:39

O Botafogo divulgou na tarde desta terça-feira (28) a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Coritiba, que acontece na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Couto Pereira, e é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades, se destaca o retorno de Matheus Nascimento, que volta a ser relacionado para um jogo do Alvinegro após quase três meses.

A última vez que Matheus Nascimento foi relacionado para um jogo do Botafogo foi no dia 30 de agosto, quando a equipe perdeu para o Defensa y Justicia, da Argentina, pelo placar de 2 a 1 e foi eliminado das quartas de finais da Copa Sul-Americana. Desde então ele ficou de fora do Alvinegro, também por ter participado dos jogos Pan-Americanos, onde o Brasil se sagrou campeão.

Além de Matheus Nascimento, o Botafogo também contará com o retorno de Hugo, que volta após cumprir suspensão contra o Santos. O goleiro João Fernando também é outra novidade na lista de relacionados do Alvinegro.

Em compensação, o Botafogo contará com alguns desfalques de peso. Danilo Barbosa, um dos principais desfalques da equipe nos últimos jogos, está suspenso após receber seu terceiro cartão amarelo contra o Santos. Além dele, Diego Costa, Marçal , Mateo Ponte e JP Galvão também estão fora por conta de lesões.