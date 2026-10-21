Kadir e Júnior Santos comemoram gol - Vítor Silva / Botafogo

Kadir e Júnior Santos comemoram golVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/10/2026 20:06

Atacante do Botafogo , Kadir despertou o interesse do Rayo Vallecano e de algumas outras equipes, de acordo com o jornalista panamenho Álvaro Martínez, da "RPC Deportes". O jovem de 19 anos está tendo minutagem baixa na temporada e deve sair por empréstimo.

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O jogador vem das categorias de base do Botafogo, contratado aos 16 anos após se destacar em torneios no Panamá, seu pais natal. Apesar de entrar em algumas partidas, o jovem ainda não conseguiu seu espaço na equipe titular.

Com isso, o Botafogo entende que um empréstimo com opção fixada de compra pode ser o molde ideal de negócio para a Joia do Bairro. Assim, ele poderia adquirir mais experiência, mas também deixaria em aberto a possibilidade de retorno financeiro.

De acordo com a apuração, o staff avalia que uma saída ao final da temporada seria benéfica e inevitável, visto que Tite não utiliza Kadir há duas semanas. Na última oportunidade, ele entrou nos últimos 10 minutos do clássico contra o Vasco, mas sem muito destaque.

Além do Rayo Vallecano, clubes da Rússia e do mercado saudita já indicaram interesse em contar com o jovem, por empréstimo, para o restante de temporada.

Números pelo Botafogo

Kadir chegou ao Glorioso em meados de 2024, após grande destaque nas categorias de base no Panamá. Antes de o Botafogo tentar captar o jovem, o Palmeiras já o havia levado para fazer testes no CT do clube, mas não avançou com a contratação.

Atuando pelo Sub-20 do Botafogo, o atacante se destacou logo de cara, na equipe treinada por Rodrigo Bellão. Ele marcou em clássicos contra Flamengo e Vasco, além de ser o terceiro maior artilheiro do Campeonato Carioca da categoria.

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Em julho de 2025, ao completar 18 anos, ele assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe do Glorioso. Apenas dois meses depois, estreou pelo time principal, no empate em 1 a 1 com o Grêmio, pela 16ª rodada do Brasileirão daquele ano.

Desde então, Kadir acumula 29 partidas, três gols marcados e duas assistências. A única atuação de destaque do jovem até o momento foi no 3 a 2 contra o Sport, em 2025. Na ocasião, o Botafogo virou o jogo com dois gols dele.

Próxima partida

O Botafogo volta a campo neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será válido pela 32ª rodada, e ocorrerá no Beira Rio. O jovem Kadir deve seguir fora dos relacionados.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo