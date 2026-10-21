Kadir e Júnior Santos comemoram golVítor Silva / Botafogo
Jovem do Botafogo desperta interesse de clube espanhol
Atacante panamenho, Kadir tem apenas 19 anos e fez seu primeiro jogo como profissional pelo Glorioso no ano passado, contra o Grêmio
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Arthur Chaves segue como dúvida para jogo contra Internacional
Zagueiro do Botafogo sofreu trauma na bacia e no abdômen na derrota para o Vasco por 2 a 1, no dia 7 de outubro, pelo Brasileirão
Botafogo pode ter retorno de Edenílson contra o Internacional
Volante não atua desde setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita, e treinou com o grupo na última segunda-feira (19)
Artur reforça desejo de ficar no São Paulo e quer convencer Botafogo
Clube paulista, entretanto, precisará negociar com o Glorioso em termos bem inferiores ao acordado inicialmente pelo atacante
Botafogo venceu concorrência de três clubes da Série A por uruguaio
Jogador, de 20 anos, deverá chegar ao Alvinegro no ano que vem; na atual temporada, ele entrou em campo em 33 jogos e anotou sete gols
Alex Telles prevê melhora de Ziyech no Botafogo: ‘Feliz e evoluindo'
Jogador, de 33 anos, assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2028; até o momento, entrou em campo em apenas quatro jogos
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