Edenílson em treino pelo BotafogoFoto: Vitor Silva / Botafogo
O atleta não atua pelo Glorioso desde 19 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita no duelo contra o Mirassol, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Edenílson entrou em campo no início do segundo tempo, na vaga de Huguinho. O volante completou 45 minutos em campo e permaneceu até o fim da partida.
Edenílson pelo Botafogo
Seu retorno pode ser justamente contra seu ex-clube, o Internacional onde atuou de 2017 até 2023. Durante o período, foram 306 jogos, com 48 gols e 33 assistências.
Momento do Botafogo na temporada
O resultado positivo também representou o primeiro triunfo da equipe sob o comando de Tite. No momento, o Glorioso ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos, e se afastou momentaneamente da briga pelo rebaixamento, além de lutar por uma vaga na Sul-Americana do ano que vem.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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