Jair Ventura vai para sua segunda passagem pelo Juventude - Fernando Alves/E.C Juventude

Jair Ventura vai para sua segunda passagem pelo JuventudeFernando Alves/E.C Juventude

Publicado 17/07/2024 20:31

Após receber a confirmação da saída do técnico Roger Machado para o Internacional, o Juventude agiu rápido no mercado de transferências e acertou a contratação de Jair Ventura para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o clube da Serra Gaúcha confirmou a chegada do novo comandante, que vai para sua segunda passagem pelo Alfredo Jaconi.

Jair Ventura foi o responsável por garantir a permanência do alviverde na elite em 2021 e comandou em 11 jogos com boa arrancada na reta final - no ano seguinte, o Papo acabou rebaixado.

O treinador tem passagem recente pelo Atlético-GO, onde subiu a equipe para a elite do Brasileirão e conquistou o título estadual. Foram 50 jogos pelo Dragão, com 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas. Ele deixou o clube em junho.