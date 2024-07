Estêvão e o médico Pedro Pontin, do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Estêvão e o médico Pedro Pontin, do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 18/07/2024 15:55

Rio - O atacante Estêvão, do Palmeiras, passou por exames na manhã desta quinta-feira (18) e teve constatadas torções no tornozelo e joelho esquerdo. Ele sentiu o problema na reta final da derrota para o Botafogo, no Nilton Santos, por 1 a 0, e precisou ser substituído - na saída do estádio, o jovem caminhou com muita dificuldade e precisou de ajuda dos companheiros.

O clube paulista não deu prazo para retorno do atacante, e apenas informou que deu início ao tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. A situação não é considerada grave, mas preocupa de olho em compromissos importantes entre o fim de julho e o início de agosto.



Isso porque o Verdão encara o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil , com datas base em 31/7 e 7/8, e o próprio Botafogo nos dias 14/8 e 21/8, pelas oitavas da Conmebol Libertadores.

O lance aconteceu aos 32 minutos da segunda etapa contra o Alvinegro, quando o camisa 41 entrou em divida com o zagueiro Alexander Barboza dentro da área, pela direita. Estêvão caiu em cima da perna esquerda e imediatamente solicitou atendimento médico. Ele chegou a retornar instantes depois, mas desabou no gramado do Nilton Santos e foi substituído.

Momento da lesão de Estêvão, do Palmeiras, em dividida com Barboza, do Botafogo Cesar Greco/Palmeiras