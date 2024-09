Alexandre Mendes, auxiliar técnico do Grêmio - Divulgação/Grêmio

Publicado 19/09/2024 19:53

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (19) o afastamento de Alexandre Mendes, um dos auxiliares do técnico Renato Portaluppi, devido às investigações por suspeita de violência contra a mulher. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre.

Alexandre Mendes deixou a função preventivamente no último dia 17 para tratar do assunto. A suposta vítima, que já foi companheira do assistente, publicou fotos e vídeos nas redes sociais mostrando ferimentos e hematomas em algumas partes do corpo, além de um áudio pedido socorro.

Os episódios de agressão, de acordo com o Boletim de Ocorrência, aconteceram no dia 2/8, mas só foi relatado no dia 26/8.

Alexandre está em sua quarta passagem pelo clube de Porto Alegre acompanhando Renato Portaluppi. Ele, junto com o técnico, também acumula passagens por Vasco, Fluminense e Flamengo.