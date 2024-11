Taça do Campeonato Brasileiro - Joilson Marconne / CBF

Publicado 26/11/2024 14:03

Rio - A CBF detalhou nesta terça-feira (26) as datas e os horários das últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Os clubes cariocas, que lutam por objetivos diferentes na tabela, viverão dias decisivos nas próximas semanas pela competição.

Botafogo

Na luta pelo título, o Botafogo enfrentará o Internacional na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Para fechar o ano, terá o São Paulo pela frente no Nilton Santos, domingo (8), às 16h.

Neste momento, o time comandado pelo técnico Artur Jorge ocupa a segunda posição, com 70 pontos - mesma pontuação do líder Palmeiras. As equipes, inclusive, medem forças nesta terça (26), às 21h30, no Allianz Parque, em confronto direto pelo primeiro lugar.

Flamengo

Já garantido na Libertadores do ano que vem, o Flamengo duelará com Criciúma e Vitória nas últimas rodadas. Primeiro, visitará o Tigre, quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hulse. Depois, receberá o Leão no Maracanã, domingo (8), às 16h, para acabar a temporada.

O Rubro-Negro ocupa a quinta colocação na tabela, com 62 pontos, e duela com o Fortaleza nesta terça (26), às 20h, no Castelão, em partida direta pela parte de cima da tabela.

Fluminense

Na briga contra a zona de rebaixamento, o Fluminense terá um confronto direto na penúltima rodada: contra o Cuiabá, quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Depois, viaja para jogar com o Palmeiras, no domingo (8), às 16h, no Allianz Parque.

O Tricolor é o 16º colocado, com 38 pontos. No entanto, entra em campo nesta terça (26), às 19h, diante do Criciúma, em embate decisivo no Maraca para respirar na tabela. O Tigre é o 17º, com 37.

Vasco

Vasco , apesar de pouco mais distante, ainda sonha com uma vaga na Libertadores de 2025. Nas últimas rodadas enfrentará o Atlético-MG, quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), em São Januário, e o Cuiabá, no domingo (8), às 16h, na Arena Pantanal.

Em 11º lugar, com 43 pontos, o Cruz-Maltino precisa se recuperar para buscar a classificação para o torneio continental. Caso o rival Botafogo vença a edição deste ano, serão oito times garantidos via Brasileirão.

O primeiro dentro do atual G-7 é o Cruzeiro, que soma 47 pontos.

Veja o restante dos jogos do Brasileirão

37ª rodada

. 3/12

Corinthians x Bahia - 20h

. 4/12

Vitória x Grêmio - 20h

São Paulo x Juventude - 20h

Cruzeiro x Palmeiras - 21h30

Atlético-GO x Fortaleza - 21h30

. 5/12

Athletico-PR x Red Bull Bragantino - 20h

38ª rodada

. 8/12

Grêmio x Corinthians - 16h

Atlético-MG x Athletico-PR - 16h

Bahia x Atlético-GO - 16h

Red Bull Bragantino x Criciúma - 16h

Fortaleza x Internacional - 16h

Juventude x Cruzeiro - 16h