João Félix elogia trabalho de Jorge Jesus no Flamengo e cita interesse do Botafogo em Luís CastroFoto: Divulgação/AFP

Publicado 10/09/2022 12:43

O atacante da seleção portuguesa João Félix comentou a possibilidade de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo do Qatar. Em entrevista à "TNT Sports", ele, com bom humor, lembrou das provocações de Matheus Cunha, companheiro de Atlético de Madrid, e ressaltou que quer "calar" o amigo. Além disso, disse que a Seleção Brasileira não é melhor que a de Portugal.

"Ia dar um jogo muito interessante. Nunca joguei contra o Brasil e tenho curiosidade de jogar contra. Queria mesmo ganhar só para o (Matheus) Cunha se calar um bocadinho, está sempre dizendo que o Brasil é melhor do que Portugal (risos). Tem grandes jogadores, tem, mas não é melhor (risos). E queria jogar só mesmo para acabar com essa discussão", disse João Félix.

Cabe destacar que Brasil e Portugal podem se enfrentar cedo do Mundial do Qatar. A Seleção Brasileira aparece no Grupo G, com Sérvia, Suíça e Camarões. Já a seleção portuguesa aparece no Grupo H, com Coreia do Sul, Gana e Uruguai. Os grupos se cruzam na fase oitavas oitavas de final: o primeiro colocado do Grupo G enfrenta o segundo colocado do Grupo H e vice-versa.