Vincent Aboubakar é jogar da seleção de Camarões - KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Vincent Aboubakar é jogar da seleção de CamarõesKENZO TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 13/09/2022 21:21

O atacante Vicent Aboubakar, de Camarões, não está com medo de enfrentar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista ao "Actu Cameroun", o jogador admitiu que seu país está em um grupo difícil, mas disse que a equipe brasileira não é como as do passado. Além disso, ele mostrou que não vê a Seleção como um grupo unido.

“Caímos em um grupo difícil, com Brasil, Suíça e Sérvia. No entanto, não temos medo do Brasil porque esse time não é como os que conhecemos no passado. É claro que existem bons jogadores, mas para ir longe em uma competição como essa, você precisa de um grupo muito unido. Sem esse coletivo, de pouco adianta alinhar os grandes nomes”, disse Aboubakar.

CONHEÇA O JOGADOR

Vincent Aboubakar tem 30 anos de idade e se profissionalizou no Cotonsport, de Camarões. Atualmente, ele defende o Al Nassr, da Arábia Saudita, e soma passagens por Valenciennes-FRA, Lorient-FRA, Porto-POR e Besiktas-TUR.

De acordo com o Transfermarkt, com a camisa da seleção de Camarões, Aboubakar disputou 85 partidas, fez 33 gols e distribuiu sete assistências. Ademais, ele foi o artilheiro da última Copa Africana de Nações com oito bolas na redes.

NA AGENDA

Em tempo: Brasil e Camarões, vale lembrar, se enfrentarão no dia 02 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. A partida é válida pela terceira e última rodada do Grupo G.