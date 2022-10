Sorteio da Copa do Mundo feminina - FOTO: WILLIAM WEST / AFP

Na madrugada deste sábado, em Auckland, na Nova Zelândia, aconteceu o sorteio para a Copa do Mundo feminina 2023. Assim, ficou definido que o Brasil está no Grupo F, ao lado da França, da Jamaica e de uma seleção que disputa vaga no playoff C - Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai ou Taiwan.

A estreia da Seleção Brasileira será no dia 24, justamente contra a equipe que virá do playoff C. Posteriormente, o Brasil enfrentará a França, no dia 29. Na sequência, a Canarinho fecha a participação na fase de grupo contra a Jamaica, no dia 02 de agosto.

Em tempo: o Mundial feminino acontecerá tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. A competição começa no dia 20 de julho e chegará ao fim um mês depois, em 20 de agosto.

VEJA TODOS OS GRUPOS

GRUPO A

Nova Zelândia

Noruega

Filipinas

Suíça



GRUPO B

Austrália

Irlanda

Nigéria

Canadá



GRUPO C

Espanha

Costa Rica

Zâmbia

Japão



GRUPO D

Inglaterra

Classificado no playoff B (Chile, Haiti ou Senegal)

Dinamarca

China



GRUPO E

Estados Unidos

Vietnã

Holanda

Classificado no playoff A (Camarões, Portugal ou Tailândia)



GRUPO F

França

Jamaica

Brasil

Classificado no playoff C (Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai ou Taiwan)



GRUPO G

Suécia

África do Sul

Itália

Argentina



GRUPO H

Alemanha

Marrocos

Colômbia

Coreia do Sul