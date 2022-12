Neymar foi um dos jogadores que mais se emocionou após a derrota do Brasil para a Cróacia - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 12/12/2022 10:02

Catar - Campeão mundial com a Alemanha em 1990 e chefe do grupo de estudos técnicos da Fifa nesta Copa do Mundo, Jurgen Klinsmann criticou as escolhas do Brasil na eliminação para a Croácia, na última sexta-feira. Na opinião do ex-atacante, Neymar deveria ter iniciado as cobranças de pênalti.

"O Brasil deveria ter colocado seu melhor batedor primeiro. Porque isso é o que abre caminho. É algo que todo mundo faz nos últimos 10 ou 15 anos", disse Klinsmann durante uma coletiva no Catar.



O alemão também comentou o fato de o time brasileiro ter chegado emocionalmente abalado, após sofrer o empate faltando três minutos para o fim da prorrogação.

"Nós discutimos aqui internamente a diferença de drama entre os jogos Brasil x Croácia e Argentina x Holanda. O Brasil não teve tempo para reagir, ficou com aquela sensação de decepção e não conseguiu se recuperar antes dos pênaltis. Não teve tempo para respirar, colocar as ideias de volta no lugar. A Argentina teve toda a prorrogação para isso, acertou a trave da Holanda na prorrogação e chegou mais confiante aos penais", afirmou.

Cobrador de pênaltis oficial da seleção brasileira e um dos melhores do mundo, Neymar seria o responsável pela última cobrança contra a Croácia. No entanto, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram suas batidas e o camisa 10 acabou não participando da disputa.

"Ele cobraria o quinto e decisivo pênalti. Fica com uma pressão maior o jogador que tem mais qualidade e o mental para fazer a cobrança", justificou Tite após a eliminação.