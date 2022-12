Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 12/12/2022 10:34 | Atualizado 12/12/2022 10:35

Catar - Passado o baque da eliminação nos pênaltis para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, na última sexta-feira, a CBF já começou a busca pelo substituto do técnico Tite. De acordo com o "UOL", a entidade quer um técnico de renome internacional e já fez sondagens por dois nomes de impacto: Pep Guardiola, do Manchester City, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

A consulta por Guardiola, que é um sonho antigo da seleção brasileira, não animou muito a CBF. O treinador não se mostrou empolgado em assumir a seleção brasileira e, além disso, renovou recentemente seu vínculo com o Manchester City até junho de 2025, o que torna o negócio praticamente inviável.

Já Ancelotti é um sonho mais viável. Consultado em outubro, o técnico italiano se mostrou aberto a ouvir o projeto da Seleção e, caso se interesse, abrir negociação com a CBF. No entanto, o treinador deseja encerrar a temporada no Real Madrid, o que faria com que ele assumisse o cargo apenas em junho.

Caso deseje realmente contratar Ancelotti, a CBF teria que colocar um interino na função de treinador até junho. Neste período, a Seleção terá apenas amistosos nas datas Fifa. Além disso, seria necessário negociar a rescisão do treinador com o Real Madrid. O contrato atual vai até junho de 2024.

Carlo Ancelotti, de 63 anos, é um dos técnicos mais renomados na Europa. Coleciona passagens vitoriosas por Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, e claro, Real Madrid. Ao todo, o treinador tem quatro títulos de Liga dos Campeões.