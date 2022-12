Ounahi é destaque da Seleção do Marrocos - Foto: AFP

Publicado 12/12/2022 10:42

O Barcelona já segue atento no mercado para a temporada. Os culés estão atrás de um meia para reforçar a equipe e o clube monitora a situação de Azzedine Ounahi, segundo o jornal "Mundo Deportivo". O jogador de 22 anos é uma das revelações da Copa do Mundo com a Seleção de Marrocos.

Ounahi é um dos destaques da seleção de Marrocos, que vem encantando e fazendo história na Copa do Mundo 2022. O meia atua pelo Angers, da França, e foi peça fundamental da equipe na luta contra o rebaixamento da temporada passada.

Além do lado direito, o Barcelona tem como prioridade reforçar o setor do meio de campo. O clube mirava as contratações de Bernardo Silva e Gundogan para janeiro. Porém, por ainda sofrer restrições econômicas por conta do 'fair play financeiro', os culés apostam em novas alternativas no mercado.



Antes da paralisação para a Copa do Mundo, o Barcelona vivia momentos complicados. O clube foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões mais uma vez, mas por outro lado, é o líder da La Liga.