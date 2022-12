Ronaldo Fenômeno saiu em defesa de Neymar - AFP

Ronaldo Fenômeno saiu em defesa de NeymarAFP

Publicado 12/12/2022 11:37

Após a eliminação da seleção brasileira para a Croácia, Neymar falou que estava psicologicamente destruído e Ronaldo, em coletiva nesta segunda-feira (12) no Catar, colocou-se à disposição de ajudá-lo. Entretanto, também sugeriu que o camisa 10 do Brasil procure um psicólogo.



Para a Copa do Mundo, a comissão técnica da seleção brasileira não contou com um psicólogo, como aconteceu em outras edições. O técnico Tite não viu necessidade de um profissional para ajudar os jogadores.

"Aconselharia ter um acompanhamento psicológico pra aguentar essa pressão que é extremamente desproporcional para o ser humano", afirmou Ronaldo.



"Quando vi a entrevista falando que estava psicologicamente destruído, aquilo partiu meu coração de uma maneira que eu também fiquei destruído psicologicamente. Queria encontrar uma forma de ajudá-lo. Essa ajuda existe hoje em dia. Na minha época era pouco falado", completou.



O Fenômeno também acredita que Neymar não se despedirá da seleção brasileira. Aos 30 anos, o jogador deixou em aberto se esta Copa do Mundo seria a sua última.



"Neymar vai voltar com tesão de sempre, com a vontade de sempre. Mas eu queria reforçar essa necessidade do acompanhamento da saúde mental dos nossos atletas. É muito importante a gente tocar nesse assunto e principalmente tratando-se de Copa do Mundo, onde o mundo inteiro está olhando para a Seleção. O mundo estava olhando pro Neymar", avaliou Ronaldo, que não vê risco de a carreira do camisa 10 ficar manchada caso não tenha um Mundial.



"Não tem risco nenhum de jogar fora absolutamente nada do que fez na carreira. Tudo o que fez está feito. Neymar é consagrado. Logicamente todo mundo quer vencer a Copa do Mundo e todo mundo começa a perceber que não é fácil.