A Argentina está na final da Copa do Mundo do CatarFOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 16/12/2022 17:35

Chegamos às finais da Copa do Mundo do Catar e a Fifa anunciou o polonês Szymon Marciniak como responsável para apitar a grande decisão do próximo domingo entre Argentina e França. A partida está muito bem entregue, apesar da torcida pelos nossos brasileiro. Com a eliminação do Brasil, ficamos esperançosos, achando que isso poderia acontecer, mas com a classificação da Argentina, caiu por terra por conta da proximidade e rivalidade com o Brasil.

A gente sabe que a Fifa não leva tanto em consideração a questão do continente, mas a rivalidade pesou. Acredito que pelo bom senso, para evitar qualquer tipo de polêmica em caso de derrota da Argentina, responsabilizando a arbitragem, os dirigentes resolveram tirar os brasileiros da jogada. Com isso, a final acabou caindo no colo do Szymon. Não que ele não tenha capacidade, pois é altamente competente para tal, mas sim, caiu no colo dele.

Desejo boa sorte ao polonês, acreditando que teremos um bom jogo, com um grau de dificuldade muito alto, com a força física prevalecendo pelos dois lados. Ele terá bastante trabalho nos quesitos interpretação e entendimento de jogo, pois são duas escola completamente diferentes, a européia e a sul-americana.

Mas fica a torcida para que ele tenha êxito, pois somos todos árbitros.

Seguimos!