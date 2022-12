Presidente da Fifa, Gianni Infantino pensa em aumentar número de seleções por grupo na Copa do Mundo de 2026 - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 19/12/2022 15:29

Antes de nos despedirmos da Copa do Mundo do Catar 2022, a Fifa realizou o jogo de lendas, que contou com estrelas como Cafu, Roberto Carlos, Materazzi, Del Piero e trabalhadores do torneio, no Estádio Al Thumama, em Doha. No evento, o presidente da instituição máxima do futebol mundial, Gianni Infantino, fez questão de ser o árbitro do jogo, numa real demonstração da importância que a arbitragem tem para o cenário do esporte do mundo.

A atitude do Presidente da Fifa ressaltou a importância da arbitragem no mundo do futebol, pois somos pouco reconhecidos e respeitados no contexto de um modo geral, inclusive isso mostrou não só a importância, mas a responsabilidade e o peso que os árbitros merecem.

Ficam aqui os parabéns e muito obrigado ao Presidente Gianni Infantino, que os árbitros de futebol do mundo inteiro possam, enfim, ser mais valorizados.

Seguimos!