Everton Ribeiro e Jorge Jesus após serem campeões da Libertadores com o FlamengoReprodução

Publicado 23/09/2023 12:37

Rio - O capitão do Flamengo, Everton Ribeiro, revelou que mantém contato com Jorge Jesus, seu treinador no histórico ano de 2019. Em entrevista ao programa "Resenha do Galinho", que tem o ídolo rubro-negro Zico como apresentador, o meia também comentou sobre a passagem do técnico português, que trouxe uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana ao clube.

“Eu falo com ele até hoje, de vez em quando. Ele liga, para saber como está. É um cara que ficou marcado para a gente”, disse Everton Ribeiro.

"No começo, não foi fácil com ele (Jorge Jesus), tinha muita troca de informação. Ele era um cara mais fechado, e aí depois ele foi vendo que a gente era um grupo que trabalhava muito, e ele foi se moldando para o que é o brasileiro, isso que deu a química que deu. Entendeu, conseguia fazer o time jogar do jeito que a torcida gosta, marcando, atacante sempre. Não só ganhar, mas merecer e fazer bonito. Ficou marcado, tivemos um entrosamento muito bom", complementou.

Jorge Jesus atualmente comanda o Al-Hilal, clube saudita que tem em seu elenco estrelas como Neymar, Milinkovic-Savic e Malcom e que também conta com o ex-Flamengo Michael. Mesmo com especulações de uma possível demissão devido a desempenhos abaixo do esperado, o português se mantém no cargo.

Por outro lado, Everton Ribeiro parece que tem um futuro longe do Flamengo. O meia recusou uma oferta de renovação de contrato de um ano do clube e outros times, como o rival Fluminense, monitoram a situação do jogador de 34 anos.