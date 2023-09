Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Jorge Sampaoli, técnico do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/09/2023 14:58

Rio - O técnico Jorge Sampaoli fez mistério no último treino do Flamengo antes da final da Copa do Brasil, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi. O treinador manteve o hábito de misturar os jogadores e fez diversos testes na provável equipe titular na atividade de véspera de jogo. A informação é do "ge".

Sampaoli testou a formação com três zagueiros, mas deve iniciar a partida com Fabrício Bruno e Leo Pereira na zaga. A tendência é que o volante Erick Pulgar faça uma espécie de terceiro defensor. O goleiro Rossi também treinou entre os titulares. Já Arrascaeta e Luiz Araújo se recuperaram e treinaram normalmente. Gabigol, que deixou o primeiro duelo com dores, pode começar no banco.

A provável escalação do Flamengo para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo deve ser: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro (Thiago Maia) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

Os jogadores do Flamengo também treinaram pênaltis. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, o Rubro-Negro precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título. Já o São Paulo, por sua vez, joga pelo empate para faturar um troféu inédito em sua história.