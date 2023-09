Flamengo desembarcou em São Paulo sob misto de apoio e protesto - Divulgação/Flamengo

Publicado 23/09/2023 19:37

Rio - O Flamengo desembarcou neste sábado (23) em São Paulo. A delegação rubro-negra chegou sob misto de apoio e protestos. O presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente Marcos Braz e o técnico Jorge Sampaoli foram os principais alvos dos 50 torcedores que estiveram presentes em frente ao hotel.

Por outro lado, o atacante Bruno Henrique e o meia Arrascaeta foram os mais festejados. O uruguaio treinou normalmente durante a semana após se recuperar de lesão e deve iniciar a partida contra o São Paulo. O atacante Luiz Araújo também se recuperou e foi relacionado. Gabigol foi o único que atendeu os torcedores.

O Flamengo enfrenta o São Paulo, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Calleri, e joga pelo empate para conquistar o título. Já o Rubro-Negro precisa vencer por dois de diferença.