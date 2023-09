Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/09/2023 06:30

São Paulo - Neste domingo, 24, o Flamengo enfrentará o São Paulo no Morumbi, às 16h, pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil. Para conquistar o penta, o Rubro-Negro precisará superar as turbulências que pairam o clube em 2023 e também a desvantagem de 1 a 0 no placar, que veio na partida da ida. Apesar do cenário negativo, a competição tem "sido aliada" do Fla no ano. Abaixo, o jornal O Dia explica:

Não é a primeira vez que o Flamengo chega para um jogo decisivo de Copa do Brasil em meio à notícias preocupantes. Pouco antes do clássico com o Fluminense, pelo jogo da volta das oitavas de final, vieram à tona as notícias de que os bastidores o elenco estava rachado e alguns jogadores estavam irritados com a omissão da diretoria ( clique aqui e relembre ).



Mesmo com essa agitação, o Fla foi mais eficiente que o rival dentro de campo e venceu a partida por 2 a 0, em junho. Além de fazer a festa da torcida, Gabi, que marcou o segundo gol daquela noite, deu uma forte declaração em que criticou a imprensa, negou problemas no grupo e ainda disse que o Flamengo não era Big Brother

O Rubro-Negro, inclusive, engatou uma sequência positiva depois da classificação: venceu o Vasco por 4 a 1 (Brasileirão); venceu o Racing por 2 a 1 (Libertadores); e venceu o Grêmio por 3 a 0 (Brasileirão).



A Copa do Brasil voltou a ser importante para trazer novamente ânimo ao grupo em agosto. O Flamengo chegou para o jogo da volta da semifinal, contra o Grêmio, em um momento delicado. O time vinha de uma eliminação para Olimpia na Libertadores, derrota por 3 a 0 para o Cuiabá no Brasileirão e um empate conquistado com gol no fim contra os reservas do São Paulo.

Em meio a essa turbulência e mais pressão sobre o técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo teve uma atuação segura e venceu o Grêmio por 1 a 0. Na comemoração do gol, os jogadores ainda foram celebrar junto com o treinador, num gesto de união.

DECISÃO CONTRA O SÃO PAULO

Para esta final, o cenário também não é positivo. O Fla engatou uma sequência de três jogos seguidos não só com atuações ruins, mas também sem marcar gols. Além disso, o VP de futebol do clube, Marcos Braz, se envolveu nesta semana em uma briga com um torcedor no shopping

Para completar, o Rubro-Negro perdeu todos os títulos que disputou até agora no ano, e o Brasileirão parece cada vez mais distante. Portanto, a Copa do Brasil, que tem sido uma "aliada" do time em 2023, aparece como a melhor chance do Fla de levantar uma taça nesta temporada.