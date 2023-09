Gabigol embarcando no ônibus rumo a São Paulo, para o segundo jogo da final da Copa do Brasil - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/09/2023 16:29

Rio - O elenco do Flamengo embarcou na tarde deste sábado (23) rumo a São Paulo para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. A partida acontecerá no domingo (24), às 16h, no Morumbi.

Para a grande decisão, o treinador Jorge Sampaoli deve ter a disposição os retornos do meia Giorgian de Arrascaeta e do ponta Luiz Araújo. Os dois, que são desfalques desde o jogo contra o Internacional, há um pouco mais de um mês, treinaram bem desde quinta-feira e mostraram ótima recuperação. O uruguaio, inclusive, deve iniciar como titular na final.



Para conquistar sua quinta Copa do Brasil, o Flamengo precisará reverter o placar adverso do último domingo (17) do Maracanã. Na ida, o São Paulo triunfou por 1 a 0, com gol de Calleri. Para ser campeão, o Rubro-Negro precisa vencer o Tricolor por, pelo menos, dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um gol, a partida vai para os pênaltis.