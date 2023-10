Everton Ribeiro, meia do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/10/2023 10:00 | Atualizado 27/10/2023 11:03

Rio - Após acertar a renovação com Bruno Henrique, o Flamengo tem Everton Ribeiro como prioridade. De acordo com informações do portal "GE", o Rubro-Negro não pretende ceder, como fez com a ataque, em relação ao período de novo contrato do apoiador. O desejo é renovar somente até o fim de 2024.

O clube carioca tinha dúvidas se iriar propor um novo vínculo ao meia, porém, após a chegada de Tite, que é fã de Everton Ribeiro, o Flamengo decidiu fazer uma proposta. O jogador, de 34 anos, deseja pelo menos dois anos de contrato para ampliar seu vínculo.

Everton Ribeiro interessa a outros clubes brasileiros. São Paulo, Corinthians e Fluminense aparecem como possíveis destinos, caso o apoiador não renove seu contrato com o Flamengo. Com vínculo até dezembro, ele pode deixar o clube carioca gratuitamente.

O apoiador, de 34 anos, é um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo. Everton Ribeiro chegou ao clube em 2017 e acumulou títulos deste então. Os principais são: duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.