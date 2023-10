Sebástian Cáceres foi titular do Uruguai na vitória sobre o Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026 - Divulgação / Seleção Uruguaia

Sebástian Cáceres foi titular do Uruguai na vitória sobre o Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026Divulgação / Seleção Uruguaia

Publicado 27/10/2023 12:03



Rio - O Flamengo deseja reforçar seu plantel para a próxima temporada. Com o contrato de Rodrigo Caio chegando ao fim, o clube tem a zaga como uma das prioridades. Um dos nomes monitorados, de acordo com o jornal mexicano 'Record', é Sebástian Cáceres, de 24 anos. O zagueiro, atualmente, defende o América do México e foi recentemente convocado para a seleção uruguaia.

Segundo o jornal, o Rubro-Negro disputa a contratação de Cáceres com o Tottenham, da Inglaterra, e com o Sevilla, da Espanha. Entretanto, as chances do Flamengo são baixas, já que o foco do zagueiro seria atuar na Europa.

O jovem tem sido constantemente convocado para a seleção uruguaia e, inclusive, foi titular na vitória sobre o Brasil, por 2 a 0, em Montevidéu, no dia 17 deste mês. Cáceres tem contrato com o América do México até o fim de 2024. De acordo com o jornal local, o Flamengo apenas consultou a situação do defensor. Assim como o Rubro-Negro, Tottenham e Sevilla ainda não apresentaram proposta oficial.

Além de Rodrigo Caio, o Flamengo vê a zaga como prioridade por causa de possíveis saídas de jogadores do setor em 2024. David Luiz cumpriu as metas para a permanência até dezembro do ano que vem, mas ainda não há nada definido. Léo Pereira e Fabrício Bruno despertam interesse de clubes da Europa e, com isso, podem deixar o Rubro-Negro na próxima temporada.