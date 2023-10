Everton Ribeiro - Thais Magalhães/CBF

Publicado 27/10/2023 12:34

Rio - Com futuro ainda indefinido no Flamengo, o meia Everton Ribeiro voltou a ser procurado pelo São Paulo. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o time paulista acenou com um contrato de dois anos para tirar o camisa 7 da Gávea.

Aos 34 anos, Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até dezembro e ainda negocia uma renovação. O Rubro-Negro chegou a oferecer mais um ano de vínculo, mas o meia deseja mais tempo. Porém, o clube não se mostrou disposto a ampliar a oferta.

Inicialmente, o Flamengo cogitava nem negociar a renovação de contrato com Everton. No entanto, a chegada de Tite, que gosta do futebol do camisa 7, fez o clube mudar de ideia e topar oferecer mais um ano. No entanto, oferecer mais tempo de contrato, como deseja o meia, está descartado.

Ribeiro é um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo. Ele chegou ao clube em 2017 e acumulou títulos deste então. Os principais são: duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.