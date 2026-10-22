Na semifinal de 2025, Carrascal garantiu a vitória do Flamengo sobre o Racing no Maracanã com um gol no fim - Gilvan de Souza / Flamengo

Na semifinal de 2025, Carrascal garantiu a vitória do Flamengo sobre o Racing no Maracanã com um gol no fimGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/10/2026 08:00 | Atualizado 22/10/2026 10:49

precisa de uma vitória para se classificar, algo que sempre conseguiu diante da torcida nas outras quatro semifinais que disputou neste formato de mata-mata. O Flamengo define a vaga para a final da Libertadores de 2026 nesta quinta-feira (22), às 21h30, contra o Estudiantes, e basta repetir o que faz desde 2019 no Maracanã. Depois do empate em 0 a 0 na Argentina, o Rubro-Negro

Com 100% de aproveitamento, o Flamengo ainda possui números impressionantes nesses quatro confrontos em que se deu bem nesta fase do torneio continental. São nada menos do que 10 gols marcados e apenas um sofrido.

As vitórias rubro-negras

A primeira vítima foi o Grêmio, em 2019. Após empate em 1 a 1 no Sul, o histórico time comandado por Jorge Jesus não tomou conhecimento dos gaúchos e aplicou uma imponente goleada de 5 a 0, garantindo com sobras o retorno a uma final de Libertadores após 38 anos. Os gols foram de Gabigol (duas vezes), Bruno Henrique, Pablo Marí e Rodrigo Caio.

E em 2021, a vítima foi o Barcelona de Guayaquil, com a diferença que o confronto foi válido pela ida da semifinal. O 2 a 0 no Maracanã, com Bruno Henrique marcando duas vezes, deu tranquilidade para o Flamengo repetir o placar no Equador e avançar.

Já o único gol sofrido aconteceu no 2 a 1 sobre o Vélez Sarsfield. Esse confronto de 2023 já estava praticamente definido, pois o Rubro-Negro venceu na Argentina por 4 a 0. Ainda assim, Lucas Pratto deu uma animada no jogo de volta ao marcar aos 21, mas Pedro e Marinho garantiram outro triunfo na campanha do tricampeonato.

No ano passado, o tetra contou com o que pode ser considerado o duelo mais difícil do Flamengo em uma semifinal de mata-mata da Libertadores no Maracanã. Afinal, o Racing fez jogo duríssimo e segurou os donos da casa até os 42 minutos do segundo tempo, até que Carrascal contou com a bola desviada em Rojo para garantir o 1 a 0.

O apertado triunfo mostrou-se decisivo, já que na volta, na Argentina, o Rubro-Negro segurou o empate em 0 a 0 e seguiu rumo à final para a conquista do quarto título.

Invencibilidade do Flamengo à prova



Além dos 100% de aproveitamento no Maracanã, o clube da Gávea também não perdeu uma partida sequer em confrontos de semifinal de Libertadores. Mesmo fora de casa, o Rubro-Negro conseguiu duas vitórias e três empates.

Foram sete gols marcados e somente um sofrido em cinco partidas, já contando a ida contra o Estudiantes, na semana passada.

Três semifinais de Libertadores em outro formato



Além dos mata-matas desde 2019, o Flamengo também disputou outras três fases consideradas semifinais na década de 80. Elas tinham dois grupos com três times e os primeiros faziam a decisão.

Nesse antigo formato, aconteceu uma derrota no Maracanã, que foi por 1 a 0 para o Peñarol, em 1982. De resto os outros cinco jogos terminaram com vitórias rubro-negras sobre: Jorge Wilstermann, da Bolívia, (4 a 1) e Deportivo Cali, da Colômbia, (3 a 0), em 1981; River Plate, da Argentina, (4 a 2), em 1982; Grêmio (3 a 1) e Universidad de Los Andes, da Venezuela (2 a 1), em 1984.