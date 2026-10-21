Danilo se recupera de cirurgia na mandíbula, realizada no dia 12 - Reprodução / Instagram

Danilo se recupera de cirurgia na mandíbula, realizada no dia 12Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 16:24

Em meio à recuperação de cirurgia na mandíbula , Danilo pregou "resiliência" e tranquilizou a torcida do Flamengo sobre o pós-operatório. O procedimento aconteceu em 12 de outubro, dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na qual o zagueiro sofreu fraturas após choque com o goleiro Fábio. Nesta quarta-feira (21), defensor se reapresentou no Ninho do Urubu.

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"Postando essa face sem frase filosófica como se não estivesse agora cheio de placa e parafuso! Resiliência é um modo de vida", escreveu Danilo, em publicação no Instagram. A declaração legendou foto em que o zagueiro aplica compressa na região operada do rosto, e outra com o raio-x da mandíbula.

Danilo publicou raio-x da mandíbula, local operado Reprodução / Instagram @daniluiz2

Nos comentários, centenas de flamenguistas desejaram melhoras e um pronto-retorno ao camisa 13. Até Neymar, astro do Santos, apareceu para dar forças ao ex-companheiro com um toque de bom humor. "bora zim, nem assim arrumaram essa lata", brincou o craque. Danilo e o meia foram campeões da Libertadores de 2011 com o Peixe.

Próximos passos de Danilo

Também no Instagram, desta vez nos stories, Danilo compartilhou registros de sua reapresentação no Ninho do Urubu. No CT do Flamengo, o zagueiro será avaliado pelo departamento médico, e dará sequência à recuperação sob tutela do Rubro-Negro. Como o jogador está em estágio inicial do pós-cirúrgico, ainda não há prazo definido para seu retorno aos gramados. Há temor, inclusive, que ele não atue mais em 2026.

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Com isso, assim como no jogo de ida contra o Estudiantes e na vitória sobre o Bahia, Danilo será desfalque na decisão desta quinta-feira (22). O Mais Querido voltará a enfrentar a equipe argentina, às 21h30 (de Brasília), agora no Maracanã, em busca de uma vaga na final da Libertadores. Como o primeiro duelo terminou em empate sem gols, uma vitória simples classifica o time carioca.

Como Danilo se lesionou?

Nos acréscimos do segundo tempo do Fla-Flu, Danilo levou a pior em choque com o goleiro Fábio dentro da área . O guarda-redes acabou acertando a boca do defensor com o ombro, o que fez com que o juiz paralizasse o jogo. Prontamente, o zagueiro rubro-negro teve que cobrir a região com gaze, para estancar o sangramento, foi substituído e encaminhado ao hospital.

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Após exame de tomografia computadorizada, foram confirmadas duas fraturas na mandíbula e a necessidade de cirurgia. O procedimento foi realizado já no dia seguinte, pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki e Dr. Luiz Macedo.