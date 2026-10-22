Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Onde assistir
Como chega o Rubro-Negro
Provável escalação do Estudiantes
Arbitragem
Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)
VAR: Antonio Garcia (URU)
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Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
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