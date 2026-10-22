Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/10/2026 07:50 | Atualizado 22/10/2026 08:11

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Rubro-Negro

O técnico Leonardo Jardim terá os desfalques de peso de Arrascaeta, que quebrou o punho esquerdo durante um amistoso pela seleção uruguaia. Para substituí-lo, o treinador pode usar Paquetá ou Carrascal na criação. Já Danilo sofreu duas fraturas na mandíbula durante o clássico com o Fluminense, no último dia 11 de outubro.

Além das ausências, a comissão técnica tem duas dúvidas. Ayrton Lucas vem treinando com o elenco após se recuperar de uma lesão na posterior da coxa direita, e a expectativa é que ele seja relacionado. Saúl também pode ficar de fora: o meia sofreu uma pancada no jogo de ida e sentiu dores na perna esquerda. O espanhol ficou de fora contra o Bahia, no domingo (18), pelo Brasileirão e ainda não retomou às atividades.

Apesar disso, uma boa notícia: após ficar de fora do confronto de ida, Jorginho está de volta ao elenco em um jogo de Libertadores. Ele cumpriu suspensão depois de ser expulso no duelo com o Independiente del Valle e entrará em campo nesta quinta-feira.

Com isso, a escalação deve ser: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá (Plata); Carrascal, Bruno Henrique e Lino.

Provável escalação do Estudiantes

O técnico Alexander 'Cacique' Medina terá um reforço de peso para o confronto. O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) autorizou o clube a utilizar o zagueiro Marcos Rojo, contratado para a reta final da temporada, no duelo decisivo. Ele estará à disposição para o duelo.

Além disso, Tomás Palacios e Leandro González Pirez retornam ao time depois de cumprirem suspensão no jogo da ida por acúmulo de cartões amarelos. Já o meia Gabriel Neves, ex-São Paulo, será desfalque por lesão. A equipe perdeu para o San Lorenzo por 2 a 1 no último domingo (18), pelo Campeonato Argentino, com time reserva.

Sendo assim, Medina deve mandar a campo o seguinte time: Muslera; Mancuso, Leandro González Pirez, Marcos Rojo (Funes Mori) e Tomás Palacios; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Carrillo e Correa (Burgos).

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)