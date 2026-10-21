Fluminense e Palmeiras se enfrentaram em São PauloMarcelo Gonçalves / Fluminense
Fluminense perde para o Palmeiras nos pênaltis e está fora da final
Tricolor foi novamente melhor que o Alviverde na partida, desta vez conseguiu vitória no tempo normal, mas acabou derrotado nas penalidades
Marcão explica pênalti batido por Nonato: 'Um dos melhores em campo'
Técnico também abordou a pouca minutagem de Wesley Natã, que novamente foi decisivo ao dar assistência para o gol de Hércules
Thiago Silva sai em defesa de Nonato após eliminação: 'Cuidar dele'
Zagueiro, de 42 anos, teve excelente atuação, converteu cobrança de pênalti, mas não evitou adeus na semifinal da Libertadores
Arana lamenta eliminação e vê Fluminense superior nos dois jogos
Lateral teve grande oportunidade no começo da partida e acabou desperdiçando; jogador, porém, converteu sua cobrança de pênalti
Fluminense perde para o Palmeiras nos pênaltis e está fora da final
Tricolor foi novamente melhor que o Alviverde na partida, desta vez conseguiu vitória no tempo normal, mas acabou derrotado nas penalidades
Sem espaço no Santos, Lima deve voltar ao Fluminense em 2027
Jogador, de 30 anos, foi peça importante nas temporadas de 2023 e 2024; neste ano foi emprestado ao América do México, antes do Peixe
Martinelli será desfalque do Fluminense contra o Palmeiras
Volante, de 24 anos, voltou a sentir dores e será reavaliado no retorno para o Rio de Janeiro depois da partida da Libertadores
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