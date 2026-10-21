Guilherme Arana lamentou eliminação do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Guilherme Arana lamentou eliminação do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/10/2026 23:57 | Atualizado 22/10/2026 00:26

O lateral-esquerdo Guilherme Arana exaltou a entrega do Fluminense na eliminação para o Palmeiras , na semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (21), em São Paulo. Apesar da vitória no tempo normal, os cariocas perderam nas disputas por pênaltis. O lateral-esquerdo também afirmou que o Tricolor foi superior ao Alviverde nas duas partidas.

"Não tem muito o que falar, acho que fizemos uma grande semifinal. Queremos agradecer o nosso torcedor que apoiou bastante a gente. Queríamos chegar na final. Mesmo tomando os dois gols no primeiro jogo, mas controlamos as duas partidas. Acho que jogamos pra c... aqui também", disse.

Arana teve uma grande oportunidade para o Fluminense no começo da partida, em São Paulo, mas acabou finalizando em cima do goleiro Carlos Miguel. Depois, nas cobranças de pênalti, o lateral acabou acertando a sua batida.

O Fluminense lutou bastante, mas está fora da final da Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0, no tempo normal, com gol de Hércules, mas acabou derrotado nas cobranças de pênaltis, nesta quarta-feira (21). Nonato acabou sendo o único jogador que desperdiçou a sua batida, e os paulistas avançaram para mais uma decisão da competição.

Nas cobranças de pênalti, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana marcaram, mas Nonato acabou perdendo sua batida. Todos os cinco jogadores do Palmeiras converteram as suas cobranças e o Verdão avançou para a decisão da Libertadores.

O Palmeiras irá enfrentar o vencedor de Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O primeiro jogo na Argentina terminou empatado e com isso o vencedor do duelo que ocorre no Rio de Janeiro irá avançar para a decisão.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Neste sábado (24), o Fluminense irá encarar a Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). O Palmeiras entra em campo no mesmo diante contra o Bragantino, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília).



