Guilherme Arana lamentou eliminação do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

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Pedro Logato
O lateral-esquerdo Guilherme Arana exaltou a entrega do Fluminense na eliminação para o Palmeiras, na semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (21), em São Paulo. Apesar da vitória no tempo normal, os cariocas perderam nas disputas por pênaltis. O lateral-esquerdo também afirmou que o Tricolor foi superior ao Alviverde nas duas partidas.
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"Não tem muito o que falar, acho que fizemos uma grande semifinal. Queremos agradecer o nosso torcedor que apoiou bastante a gente. Queríamos chegar na final. Mesmo tomando os dois gols no primeiro jogo, mas controlamos as duas partidas. Acho que jogamos pra c... aqui também", disse.
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Arana teve uma grande oportunidade para o Fluminense no começo da partida, em São Paulo, mas acabou finalizando em cima do goleiro Carlos Miguel. Depois, nas cobranças de pênalti, o lateral acabou acertando a sua batida.
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O Fluminense lutou bastante, mas está fora da final da Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0, no tempo normal, com gol de Hércules, mas acabou derrotado nas cobranças de pênaltis, nesta quarta-feira (21). Nonato acabou sendo o único jogador que desperdiçou a sua batida, e os paulistas avançaram para mais uma decisão da competição.
Nas cobranças de pênalti, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana marcaram, mas Nonato acabou perdendo sua batida. Todos os cinco jogadores do Palmeiras converteram as suas cobranças e o Verdão avançou para a decisão da Libertadores.
O Palmeiras irá enfrentar o vencedor de Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O primeiro jogo na Argentina terminou empatado e com isso o vencedor do duelo que ocorre no Rio de Janeiro irá avançar para a decisão.
As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Neste sábado (24), o Fluminense irá encarar a Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). O Palmeiras entra em campo no mesmo diante contra o Bragantino, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília).